En el Quindío llaman a la vacunación y prevención frente a la Fiebre Amarilla

Secretario de Salud del Huila, César Germán Roa Trujillo, hace el llamado a intensificar la vacunación contra la fiebre amarilla en el departamento.

Armenia

Ante la alarma que se ha generado por la fiebre amarilla en el país, en el departamento han entregado un parte de tranquilidad en cuanto a que no se presentan casos.

La secretaria de salud, Luisa Fernanda Arcila indicó que a pesar de este panorama es fundamental la prevención por eso llamó la atención a que la comunidad acceda a la vacunación.

Explicó que el proceso se lleva a cabo con personas entre los 9 hasta los 59 años que no cuentan con las dosis lo que permite afrontar de manera efectiva toda la contingencia.

Asimismo, dijo que es clave el control de los focos de proliferación a través de medidas como la eliminación de aguas estancadas y el uso de repelente y prendas que cubran la piel, especialmente en zonas rurales y áreas con mayor exposición.

Resaltó que la cercanía con zonas de riesgo les exige fortalecer todas las actividades enfocadas al autocuidado y la prevención.