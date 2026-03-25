Gobierno solicitó información relacionada con la adquisición y mantenimiento de los aviones Hércules

No paran los cuestionamientos y las incógnitas por las verdaderas causas detrás del accidente del avión que cayó en Puerto Leguízamo, que dejó 66 muertos y varios heridos.

El presidente Gustavo Petro ha dicho en reiteradas ocasiones, que las razones del accidente tendrían que ver con los años del avión Hércules, que fue donado por parte del gobierno de Estados Unidos a Colombia en 2020, durante la administración de Iván Duque.

Esto ha generado un nuevo choque entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Duque.

Pero con el propósito de despejar dudas, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, solicitó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez y al comandante de la Fuerza Aeroespacial, toda la información relacionada con la adquisición y el mantenimiento de los aviones Hércules en el país, y les da un plazo de 5 días hábiles para entregarla.

¿Qué pidió puntualmente?

La petición la hizo a través de una carta enviada al ministro Sánchez y al comandante de la Fuerza Aeroespacial, en la que señala que en cumplimiento de la orden elevada por el presidente Gustavo Petro y tras el incidente aéreo del 23 de marzo en Puerto Leguízamo, les pidió entregar: un informe detallado sobre el acuerdo bilateral suscrito en 2018 entre Colombia y Estados Unidos para la transferencia de las aeronaves C-130 Hércules a la Fuerza Aérea Colombiana.

También, solicitó toda la relación sobre mantenimientos, reparaciones, revisiones, compra de repuestos, que han realizado a las tres aeronaves C-130 adquiridas por Colombia.

Además, les pide la relación de las auditorías o inspecciones realizadas a las aeronaves.

Con esta información, buscarán esclarecer las causas detrás del accidente aéreo en Puerto Leguízamo.