Accidente aéreo en Puerto Leguízamo: Medicina Legal identificó 24 de las 69 víctimas
Doce equipos forenses avanzan en la identificación de los cadáveres de las víctimas del siniestro aéreo en Putumayo.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que se han identificado 24 cadáveres de las 69 víctimas que dejó el accidente aéreo de la aeronave tipo C-130 Hércules, con matrícula FAC 1016, que se precipitó a tierra en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo).
Las víctimas han sido identificadas como:
1. Villota Guevara Ariel Leonardo
2. Fernández Camargo Jaime Alexander
3. Otavo Yaima Yeferson Fabián
4. Moreno Chávez Andrés Javier
5. Martínez Varón Marco Tulio
6. Blanco Hernández Luis Eduardo
7. Herrera López Mateo
8. Solís Torres Jaider Alexis
9. Pérez Torres Benjamín Esteban
10. González Herrera Julián David
11. González Hernández Luis Eduardo
12. Baza Tordecilla Cristian Camilo
13. Pinzón Reyes Jhonathan Stid
14. Guerra Almeida Rafael Santos
15. Chiquillo Miranda Jesús Enrique
16. Arias Pérez Daniel Esteban
17. Tordecilla Warnes Arley Camilo
18. Contreras Astroza Cristian
19. Mena Hurtado Jeison
20. Hernández Hernández Jesús Eduardo
21. Moreano Candicuz Anderson Steven
22. Díaz Reyes Leandro
23. Otavo Tique Wilson Daniel
24. Baza Tardecilla Cristian Camilo
El Instituto informó que, para el proceso de identificación de las víctimas del siniestro aéreo, se dispuso de doce equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios, entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo.
“El Instituto continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación de las demás víctimas, garantizando rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares”, señaló Ariel Emilio Cortés Martínez, director de Medicina Legal.
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...