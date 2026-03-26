Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 mar 2026 Actualizado 01:03

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

Accidente aéreo en Puerto Leguízamo: Medicina Legal identificó 24 de las 69 víctimas

Doce equipos forenses avanzan en la identificación de los cadáveres de las víctimas del siniestro aéreo en Putumayo.

“Las granadas y la pólvora comenzaron a estallar, lo que obligaba a todos a agacharse”: testigo del accidente aéreo en Putumayo

“Las granadas y la pólvora comenzaron a estallar, lo que obligaba a todos a agacharse”: testigo del accidente aéreo en Putumayo

“Las granadas y la pólvora comenzaron a estallar, lo que obligaba a todos a agacharse”: testigo del accidente aéreo en Putumayo

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que se han identificado 24 cadáveres de las 69 víctimas que dejó el accidente aéreo de la aeronave tipo C-130 Hércules, con matrícula FAC 1016, que se precipitó a tierra en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo).

Las víctimas han sido identificadas como:

1. Villota Guevara Ariel Leonardo

2. Fernández Camargo Jaime Alexander

3. Otavo Yaima Yeferson Fabián

4. Moreno Chávez Andrés Javier

5. Martínez Varón Marco Tulio

6. Blanco Hernández Luis Eduardo

7. Herrera López Mateo

8. Solís Torres Jaider Alexis

9. Pérez Torres Benjamín Esteban

10. González Herrera Julián David

11. González Hernández Luis Eduardo

12. Baza Tordecilla Cristian Camilo

13. Pinzón Reyes Jhonathan Stid

14. Guerra Almeida Rafael Santos

15. Chiquillo Miranda Jesús Enrique

16. Arias Pérez Daniel Esteban

17. Tordecilla Warnes Arley Camilo

18. Contreras Astroza Cristian

19. Mena Hurtado Jeison

20. Hernández Hernández Jesús Eduardo

21. Moreano Candicuz Anderson Steven

22. Díaz Reyes Leandro

23. Otavo Tique Wilson Daniel

24. Baza Tardecilla Cristian Camilo

El Instituto informó que, para el proceso de identificación de las víctimas del siniestro aéreo, se dispuso de doce equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios, entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo.

“El Instituto continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación de las demás víctimas, garantizando rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares”, señaló Ariel Emilio Cortés Martínez, director de Medicina Legal.

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir