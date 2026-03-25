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25 mar 2026 Actualizado 15:41

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Ganaderos de San Carlos y Antioquia ahora cuentan con moderna subasta ganadera

Tras una alianza entre la Gobernación de Antioquia, a través de la

Secretaría de Desarrollo Económico y la Alcaldía de San Carlos, se inauguró en el Centro Empresarial Ganadero la subasta ganadera pública más moderna del departamento.

Ganaderos de San Carlos y Antioquia ahora cuentan con moderna subasta ganadera Foto: Alcaldía de San Carlos

Ganaderos de San Carlos y Antioquia ahora cuentan con moderna subasta ganadera Foto: Alcaldía de San Carlos

Ganaderos de San Carlos y Antioquia ahora cuentan con moderna subasta ganadera Foto: Alcaldía de San Carlos
Medellín

San Carlos, Antioquia

Esta subasta ganadera cuenta con tecnología de punta y espacios propicios para la comercialización de ganado en diferentes denominaciones.

La subasta ganadera se encuentra ubicada en el km 1 Vía San Carlos – San Rafael, dentro de ella, los vendedores y los compradores podrán encontrar lotes de ganado bovino, mejores precios, mayor visibilidad, todas las garantías y una oferta muy amplía de animales.

Estamos inaugurando la subasta pública más moderna de Antioquia. Agradecemos a la Secretaría de Desarrollo Económico de Antioquia que dispuso los recursos para que hoy se pueda poner en servicio esta importante subasta con más de 100 lotes de ganado de asociaciones ganaderas y campesinas de la región”, expuso el Alcalde de San Carlos, Santiago Daza.

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Dentro de esta subasta, figura la Asociación de Ganaderos (ASOGASAN), además de ganaderos del Oriente, el Magdalena Medio, entre otras zonas.

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