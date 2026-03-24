¿Cuál será el futuro de la Paz Total tras el magnicidio de Miguel Uribe? Congresistas debaten
Eduard Sarmiento, del Pacto Histórico, reconoció la necesidad de reestructurar la Paz Total y mientras que Hernandez Cadavid, del Centro Democrático, critica beneficios a grupos armados.
¿Cuál será el futuro de la Paz Total tras el magnicidio de Miguel Uribe? Congresistas debaten
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