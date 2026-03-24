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24 mar 2026 Actualizado 16:43

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Shakira suma tres conciertos más para el cierre de su gira mundial en Madrid en septiembre

Además de las fechas ya anunciadas para el 18, 19 y 20 de septiembre, se suman el 25, 26 y 27, para un total de seis.

Inglewood, CA - August 04: Shakira performs at SoFi Stadium on Monday, Aug. 4, 2025 in Inglewood, CA. (Jason Armond / Los Angeles Times via Getty Images) / Jason Armond

Inglewood, CA - August 04: Shakira performs at SoFi Stadium on Monday, Aug. 4, 2025 in Inglewood, CA. (Jason Armond / Los Angeles Times via Getty Images)

Matheo

La próxima residencia de Shakira en Madrid, España, ha agregado tres fechas más para el cierre de su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, sumando el 25, 26 y 27 de septiembre a las tres primeras del 18, 19 y 20, para un total de seis.

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Esta residencia se llevará a cabo en el ‘Shakira Stadium’, un recinto temporal ubicado en el distrito de Villaverde, al sur de Madrid, con capacidad para más de 50.000 asistentes por noche.

La gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’, es la gira más taquillera de todos los tiempos por una artista hispana, recaudando 421.6 millones de dólares y vendiendo 3.3 millones de boletos en 86 conciertos.

A principios de este mes, la artista colombiana se presentó a 400 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México en un concierto gratuito.

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Su próxima presentación será el 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil.

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