Desde Asocapitales, Camacol dice que la problemática de las ciudades es la “informalidad urbana”

Medellín

Guillermo Herrera Castaño, presidente de la Cámara Colombia de la Construcción, asistió a la asamblea de Asocapitales que se lleva a cabo en Medellín. Allí el gremio expuso la actual situación que atraviesan las ciudades del país en cuanto a la informalidad urbana. Esto con la intención de trazar una hoja de ruta con los alcaldes para presentarle al próximo Gobierno Nacional.

El agremiado explica que la informalidad de las viviendas es el motor de la inseguridad de las urbes, por lo que es necesario reforzar el trabajo en la formalidad, cumpliendo los planes de ordenamiento territorial. Recalca que recuperar las zonas construidas de manera informal es bastante costoso. Además, indica que actualmente la (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) OCDE indica que en el país pueden existir unos 5 millones de personas que viven en barrios informales, 12 % de los hogares que habitan las ciudades.

“Cada año en las ciudades se forman 370 mil familias nuevas que salen a buscar vivienda, o si pueden comprar, la compra, o si pueden arrendar, la rienda, y si no pueden, pues terminan en la informalidad. Entonces, de esas 370 mil familias que se están formando al año, pues tenemos que ver que apenas estamos iniciando la construcción de 115 mil viviendas, es decir, que hay más de 200 mil familias que quedan en déficit”.

Agrega que el no impulso de la construcción de viviendas nuevas del actual gobierno en el país está afectando la economía, debido a que esto jalona el empleo.

“Y estoy de acuerdo en que es importante preguntarles a los candidatos a la presidencia de la República cuáles son sus posiciones sobre la seguridad en las ciudades, sobre la salud para los colombianos. También preguntarles cuál es su posición sobre la vivienda, porque es el elefante en la sala del que nadie está hablando. Diciendo que se necesitan cuatro millones de viviendas, y lo dice él, cuatro millones de viviendas en los próximos diez años, y esas viviendas no pueden ser informales”, agregó el señor Guillermo Herrera.

Finalmente, hizo énfasis en la necesidad de que los menores vivan en viviendas dignas con agua potable y alcantarillado, lo que afecta la salud y la motricidad de ellos.