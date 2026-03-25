Corredor turístico en Santa Marta estará sin servicio de energía

Santa Marta

La empresa Air-e Intervenida informó que este miércoles 25 de marzo, personal técnico de la compañía realizará trabajos en los circuitos Tamacá y Tamacá Sur en Santa Marta, con el fin de fortalecer la estabilidad de las redes y garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

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Las labores se llevarán a cabo entre las 7:30 de la mañana y 3:30 de la tarde, tiempo en que será necesario la interrupción del servicio de energía. Durante la jornada se mantendrán sin fluido eléctrico los sectores Pozos Colorados, Trinidad, Los Cardonales, Bello Horizonte, La Paz, Parte De Gaira, Irotama, El Manantial, Lagos Del Dulcino, Monte Bello, desde la troncal del caribe en el Kilometro 6 (Estación Cerro La Gloria, detrás De Cabo Tortuga), hasta el tramo de la troncal del caribe en el kilómetro 7 vía Ciénaga.

También se suspenderá el suministro en Gaira entre la calle 70 y la calle 74, desde la carrera 1a hasta la carrera 4c, Urbanización Sierra Laguna, Playa Islas Caimán y los lotes ubicados sobre la carretera principal.