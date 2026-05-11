Fin de semana de la Madre en el Huila cerró con cero homicidios

Fin de semana de madres culminó con cero homicidios entre el 8 y el 10 de mayo de 2026 en el Huila. Foto Relacionada

Neiva

El departamento del Huila registró un balance positivo en materia de seguridad y convivencia durante el fin de semana del Día de la Madre, al reportar cero homicidios entre el 8 y el 10 de mayo de 2026. Las autoridades resaltaron este hecho como un logro significativo para el territorio.

La cifra representa una reducción frente al mismo periodo del año anterior, cuando se presentaron dos homicidios durante la celebración. Según la Policía Nacional, este comportamiento evidencia el compromiso de la ciudadanía con la tolerancia y la resolución pacífica de los conflictos.

En medio de los operativos adelantados en diferentes municipios del departamento, se reportaron 19 capturas en flagrancia, además de la incautación de más de 9.000 gramos de estupefacientes. También fueron recuperados tres vehículos y otros tres más fueron incautados.

En temas relacionados con la convivencia ciudadana, las autoridades ejecutaron 63 comparendos, de los cuales 41 estuvieron relacionados con la incautación de armas blancas. La institución agradeció a la comunidad huilense por el comportamiento responsable durante la celebración y reiteró el llamado a mantener la convivencia y el respeto en todo el departamento.