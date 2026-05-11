Alerta en Pamplona, Norte de Santander, por panfleto que amenaza con “limpieza social”

Norte de Santander.

Las autoridades y la comunidad de Pamplona se mantienen en alerta luego de la circulación de un panfleto amenazante en el que se anuncia una supuesta “limpieza social” en distintos sectores del municipio.

El documento, que empezó a difundirse a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, contiene amenazas directas contra presuntos expendedores y consumidores de droga, así como contra personas señaladas de cometer hurtos y otros delitos en la ciudad.

En el texto también se mencionan barrios y espacios públicos de Pamplona, además de advertencias dirigidas a padres de familia y jóvenes que permanecen en las calles durante las noches.

El panfleto aparece firmado por el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y señala una fecha específica para el inicio de las acciones violentas, situación que ha generado temor e incertidumbre entre los habitantes del municipio.

Aunque hasta el momento no se conocen pronunciamientos oficiales sobre la autenticidad del mensaje o sobre posibles responsables, la difusión del panfleto encendió las alarmas por el riesgo que representan este tipo de amenazas para la seguridad y la convivencia ciudadana.