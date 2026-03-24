Esta semana se podría restablecer la movilidad en el sector de Mendihuaca entre Magdalena y Guajira

Santa Marta

Según lo informado por la UNGRD a finales de marzo se restablecerá la movilidad entre los departamentos del Magdalena y La Guajira gracias a la instalación de un puente metálico modular en el sector de Mendihuaca. La obra, registra un avance del 40% y se espera que esté en funcionamiento antes de finalizar el mes.

Más de 30 ingenieros militares trabajan a toda marcha en la instalación de la estructura, en un esfuerzo conjunto entre la UNGRD, el Ejército, el Invías y la Gobernación del Magdalena. El puente tendrá 64 metros de longitud, 4,20 metros de ancho y una capacidad de carga de hasta 52 toneladas, garantizando el paso seguro de vehículos de gran tonelaje.

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La construcción de este puente permitirá reactivar la Transversal del Caribe, un corredor clave para el transporte de productos agrícolas, el comercio y el turismo entre ambas regiones. Su puesta en servicio busca mejorar la conectividad y la seguridad vial en un tramo que ha sido estratégico para los habitantes de la zona.