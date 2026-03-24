Esta semana se podría restablecer la movilidad en el sector de Mendihuaca entre Magdalena y Guajira
El puente metálico modular de la UNGRD, que se instala con apoyo del Ejército en el sector de Mendihuaca, Magdalena, registra un 40% de avance.
Santa Marta
Según lo informado por la UNGRD a finales de marzo se restablecerá la movilidad entre los departamentos del Magdalena y La Guajira gracias a la instalación de un puente metálico modular en el sector de Mendihuaca. La obra, registra un avance del 40% y se espera que esté en funcionamiento antes de finalizar el mes.
Más de 30 ingenieros militares trabajan a toda marcha en la instalación de la estructura, en un esfuerzo conjunto entre la UNGRD, el Ejército, el Invías y la Gobernación del Magdalena. El puente tendrá 64 metros de longitud, 4,20 metros de ancho y una capacidad de carga de hasta 52 toneladas, garantizando el paso seguro de vehículos de gran tonelaje.
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La construcción de este puente permitirá reactivar la Transversal del Caribe, un corredor clave para el transporte de productos agrícolas, el comercio y el turismo entre ambas regiones. Su puesta en servicio busca mejorar la conectividad y la seguridad vial en un tramo que ha sido estratégico para los habitantes de la zona.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...