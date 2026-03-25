Cancelan cirugía oncológica sin explicación y agravan estado de paciente en Tunja

La cancelación inesperada de una cirugía oncológica en Tunja ha encendido las alarmas sobre posibles fallas en la prestación de servicios de salud, en medio de un contexto marcado por tensiones financieras en el sistema. Don Gabriel Calderón Gómez, paciente oriundo del municipio de Pisba, denunció que el procedimiento que tenía programado fue suspendido sin una explicación clara por parte del centro médico. «...La responsabilidad recae en el Centro Cancerológico de Tunja que canceló la operación sin explicación clara...», afirmó el afectado, quien además advirtió que, aunque no le consta una relación directa, la situación coincide con señalamientos sobre deudas que podrían estar afectando la atención a los usuarios.

El caso de Calderón se desarrolla en un escenario complejo en el que la Nueva EPS ha sido señalada por presuntas dificultades financieras. «...Aunque no me consta una relación directa, el caso ocurre en un contexto de tensión con la Nueva EPS, señalada por deudas que podrían estar afectando la prestación de servicios...»”, reiteró el paciente, dejando entrever que su situación individual podría estar relacionada con problemas estructurales del sistema. La incertidumbre, según relata, no solo recae en su diagnóstico, sino también en la falta de respuestas institucionales frente a la interrupción de su tratamiento.

El proceso médico de Calderón había avanzado de manera favorable durante 2025, tras una serie de exámenes especializados ordenados por su médico tratante. «...Cuando llevé los exámenes a finales de noviembre y principios de diciembre, el tratamiento había sido bueno, y me remitieron a cirugía...», explicó. Según su testimonio, la intervención quirúrgica ya estaba prácticamente definida luego de ser valorado por una especialista en cirugía oncológica, lo que representaba un paso decisivo en su proceso de recuperación.

Sin embargo, el 26 de febrero, a pocas horas de la intervención, recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su tratamiento. «...Me llamaron el día anterior y me dijeron que, por motivos que aún desconozco, se cancelaba la cirugía..», relató Calderón. La comunicación, según indicó, provino directamente del centro oncológico, donde le informaron que debía ser valorado previamente por otro especialista. «...Yo les pedí una explicación por escrito, no verbal, y me enviaron la cancelación formal...», agregó, evidenciando la falta de claridad en los procedimientos administrativos.

A partir de ese momento, el paciente tuvo que reiniciar trámites médicos que ya había superado meses atrás. «...El nuevo especialista no se convencía de los exámenes que ya tenía y me los volvió a ordenar...», explicó Calderón, quien actualmente se encuentra a la espera de nuevas citas y autorizaciones por parte de su EPS. «...Según la Nueva EPS ya me ordenó todo, pero no me quieren agendar, y desconozco las causas...», denunció, subrayando la incertidumbre que enfrenta mientras su estado de salud permanece en riesgo.

Las consecuencias de estas demoras ya se reflejan en su condición clínica. «...El doctor me dijo que entre menos tiempo pasara para la operación era mucho mejor, pero todo se está yendo abajo...», aseguró. De acuerdo con su testimonio, los últimos exámenes revelaron un aumento en el marcador tumoral, lo que podría implicar retrocesos en su tratamiento. «...El antígeno se elevó y estamos perdiendo todo lo que se había logrado...», lamentó Calderón, quien no descarta la posibilidad de tener que reiniciar terapias como quimioterapia o radioterapia.

Su caso evidencia cómo las demoras administrativas pueden incidir directamente en la evolución de enfermedades graves, en un sistema de salud que enfrenta crecientes cuestionamientos.