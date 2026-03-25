Capturan en Barrio Antioquia a un hombre que ocultaba droga en el techo de una casa

Capturan en Barrio Antioquia hombre que ocultaba droga en el techo de una casa Foto: Policía Nacional

Medellín

Tras una alerta emitida por visualizadores de la línea 123, la Alcaldía de Medellín en articulación con la Policía Nacional, lograron la captura de un hombre en el suroccidente de la ciudad, quien pretendía vender sustancias ilícitas.

Según las autoridades, unidades de la estación Aeropuerto llegaron al lugar en donde imediatamente identificaron al sospechoso, quien emprendió la huída, tratando de ocultar el material probatorio escondiéndolo en un inmueble abandonado.

El hombre fue interceptado por los uniformados en el techo del inmueble, también fueron incautados tres maletines que en su interior contenían 1.341 dosis de marihuana, con un peso aproximado de 3.200 kilogramos y un valor cercano a los $5 millones, además de un teléfono celular.

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La investigación continúa, mientras tanto, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.