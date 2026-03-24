Murió Orlando Serrano, el eterno anfitrión de “La Alegría de Leer”, librería de Bucaramanga

Bucaramanga

En otros tiempos, la Cámara de Comercio de Bucaramanga tuvo una librería llamada “La Alegría de Leer”; en ese espacio, había una figura que orientaba a los clientes y recomendaba lecturas. Era una sociólogo y músico que siempre estuvo presente en los ambientes culturales de la región. Se llamaba Orlando Serrano Giraldo quien falleció este domingo en una clínica del área metropolitana de Bucaramanga.

Fue director del Dicas la Dirección de Cultura y de Artes de Santander en 1.982. También trabajó en el Área Cultural del Banco de la República donde coordinó exposiciones, conferencias y talleres. Además, se desempeñó como profesor universitario y colaboró en el montaje de SYC editorial, el proyecto original de lo que después se conoció como “El Libro Total”.

En una charla con el exdirector del Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga, Imct, Francisco Centeno, en 2025, Orlando Serrano contó que hacía parte de una familia con raíces en Lebrija, Zapatoca y Marinilla, Antioquia.

Confesó que desde niño tuvo problemas de visión por lo cual debió refugiarse en la lectura. Desde muy joven, se dedicó a comprar libros. Tuvo tantos que ya maduro, ante la insistencia de su esposa, debió trasladar la biblioteca a un apartamento.

Destacó como un eximio tiplista y cultor de la música andina colombiana. Sus allegados contaron que hace unos días, había sufrido un ataque cardiaco; cuando cayó, se lastimó. Fue necesario recluirlo en una clínica de la región hasta que este lunes festivo 23 de marzo murió.

La maestra Clemencia María Hernández, destacada pintora de Santander informó que las exequias de Orlando Serrano Giraldo serán en la parroquia Reina de las Misiones en Lagos del Cacique este martes a las 4 de la tarde. Luego, será la cremación en el parque cementerio Jardines La Colina.

Antes del sepelio, sus amigos le brindarán un homenaje musical en la funeraria Los Olivos.

Sandra Barrera, exdirectora de Cultura de la Universidad Industrial de Santander, UIS escribió en redes: “Orlando Serrano Giraldo nos enseñó que, aunque la vida se vea en blanco y negro, somos nosotros quienes la llenamos de colores incluso imaginarios. Un hombre irrepetible”.

Daniel Navas Corona, vocero de la Casa del Libro Total también se refirió al fallecimiento de Orlando Serrano. “Fue un hombre culto, brillante, profundamente talentoso y, además, siempre capaz de regalarnos una sonrisa con su inteligencia y su humor. De esos seres humanos que no solo destacan, sino que marcan época y dejan huella imborrable”, aseguró.