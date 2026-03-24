Últimos cupos al Mundial 2026: así se jugará la semana de repechajes Intercontinentales

A menos de tres meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las selecciones nacionales entran en una fase determinante. La última semana de marzo no solo servirá para ajustar plantillas y evaluar jugadores, sino también para definir a los equipos que aún luchan por un lugar en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

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En total, seis cupos siguen en juego. C uatro de ellos se decidirán en un repechaje exclusivo entre selecciones europeas , mientras que los dos restantes saldrán de un torneo clasificatorio internacional que reunirá a equipos de distintos continentes.

Este último certamen se jugará en territorio mexicano y contará con seis selecciones : Bolivia, Jamaica, Surinam, Nueva Caledonia, Irak y República Democrática del Congo. Estas selecciones fueron distribuidas en dos llaves de tres equipos cada una, tomando como referencia el ranking FIFA.

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Los combinados mejor posicionados, Irak y República Democrática del Congo, avanzan directamente a la final de sus respectivas llaves, mientras que los otros cuatro equipos deberán disputar una fase previa para ganarse ese lugar.

Formato y partidos clave:

• Participan 6 selecciones por 2 cupos al Mundial.

• Se juega en sede neutral (México).

• Las llaves se definen con semifinales y finales.

Calendario:

Jueves 26 de marzo: Bolivia vs. Surinam / Nueva Caledonia vs. Jamaica

Martes 31 de marzo:Irak vs. ganador de Bolivia-Surinam República Democrática del Congo vs. ganador de Nueva Caledonia-Jamaica

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Con solo dos plazas disponibles, cada partido será una final anticipada. Para estas selecciones, no hay margen de error: ganar significa seguir soñando con el Mundial; perder, quedarse fuera de la mayor vitrina del fútbol internacional.