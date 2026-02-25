Soluciones W: Laika completa 14 toneladas de alimento donado para emergencia en Córdoba

En medio del barro, el agua y la incertidumbre que deja la temporada de lluvias en Córdoba, hay historias que sostienen la esperanza. Esta vez, los protagonistas no solo son las familias damnificadas, sino también sus animales: perros, gatos, equinos y ganado que quedaron expuestos, sin alimento y, en muchos casos, separados de sus hogares.

Desde la Fundación Huellitas Callejeras, que ha recorrido las zonas más afectadas, explicaron la dimensión de la crisis. “Claramente los animales han sido los más afectados junto a sus familias. En este momento se está necesitando mucho alimento para animales que también están damnificados”, señalaron al aire en 6AM W. Muchos fueron rescatados; otros permanecen en albergues improvisados donde la prioridad es garantizar comida y medicamentos.

Fue entonces cuando se confirmó que Laika, marca líder en productos de bienestar para mascotas, se sumaba con una ayuda de gran impacto: más de 14 toneladas de alimento que ya están siendo coordinadas para su transporte hacia el departamento. Andrea González Bernal, Cofundadora de la compañía, se encargó de dar la noticia “Sumamos más de 14 toneladas que en este momento se están coordinando para llegar lo antes posible a Córdoba y poder ayudar a todos los animalitos que lo necesitan; esto no es un one shot”.

El impacto es enorme. En territorios donde el acceso es difícil y los recursos escasos, cada bulto de alimento significa días de tranquilidad para fundaciones, rescatistas y familias que no quieren abandonar a sus compañeros de cuatro patas. “No se imaginan lo beneficioso que va a ser para todo el departamento”, afirmaron desde la fundación, destacando que la distribución priorizará las zonas más críticas y los refugios temporales.

La movilización no se queda ahí. Las tiendas físicas de la marca en varias ciudades fueron habilitadas como centros de acopio, y las donaciones de los ciudadanos serán duplicadas para multiplicar el alcance de la ayuda.

La unión hace la fuerza

Además, el transporte de esta ayuda también es una historia de solidaridad. Las más de 14 toneladas de alimento no llegarán solas: serán movilizadas gracias al respaldo de Proyección Carga SAS, empresa que puso a disposición una de sus tractomulas para llevar la donación hasta Córdoba.

El gesto nació luego de que su CEO, Alex Camargo, escuchara al aire la necesidad urgente de soluciones logísticas en 6AM W y decidiera actuar de inmediato. En una emergencia donde cada hora cuenta y donde muchas ayudas se quedan detenidas por falta de transporte, contar con un vehículo de carga pesada garantiza que el alimento llegue completo, en una sola operación y sin retrasos, a las zonas más afectadas.

Foto: Proyección Carga SAS.

Esta alianza demuestra que cuando el sector privado se articula con los medios y las fundaciones, la ayuda no se queda en intención: avanza por carretera hasta convertirse en comida real para miles de animales que hoy dependen de esa solidaridad.