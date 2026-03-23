Día 3 Festival Estéreo Picnic: Un cierre con rock y pop de talla mundial

Culminaron los tres días de “Un Mundo Distinto” con la jornada final de música que se realizó este domingo 22 de marzo con el último día de música y cultura en el parque Simón Bolívar.

El tercer día del estéreo picnic presenció diversos artistas que hicieron de este domingo un día para celebrar la música en vivo.

Una de las grandes figuras del pop mundial en el Estéreo Picnic

Una hora y cuarto de pop se vivió en el escenario principal con la aparición de Sabrina Carpenter y un setlist que demostró por qué ella es una de las figuras principales del presente y futuro del pop mundial. Éxitos globales como “Espresso” y “Please, Please, Please” retumbaron en el escenario principal, en el que se presentó previamente la rapera estadounidense Doechii, quien fue “esposada” como parte del show de Carpenter.

Nostalgia, presente y futuro en el espectáculo de Skrillex.

Otro de los shows más esperados fue el de Skrillex, que con sus beats y melodías extravagantes llenó de electrónica el escenario “Un Mundo Distinto”. Un regreso a los mejores años del género para un público que respondió con baile y emoción. Además, como regalo para la audiencia, la puertorriqueña Young Miko, quien se presentó el día anterior y se unió al show para anunciar una colaboración.

El rock que no falta en el Estéreo Picinic

El día de cierre del Estéreo Picnic estuvo marcado por la distorsión de las guitarras y la emotividad del rock, con la aparición de las bandas estadounidenses Interpol y Deftones, lo que demuestra por qué este es el género que más despierta emociones entre el público bogotano del festival.

La música alternativa representativa del FEP se hizo presente con bandas como Men I Trust y Blood Orange, que recordaron la esencia del festival con conciertos de melodías profundas y una conexión única con el público.

Así se cerraron tres días de una experiencia musical diversa, en la que todos los géneros y todas las personalidades hicieron parte de una edición que demostró que Bogotá y Colombia son epicentros de la música en Latinoamérica y en el mundo. Tres días de festival, seis escenarios y 146 mil personas hicieron del Festival Estéreo Picnic 2026 un episodio más de la celebración de la música.