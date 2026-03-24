River Plate rompe otro récord: 100 llenos consecutivos y una hinchada imparable

River Plate volvió a hacer historia tras alcanzar los 100 partidos consecutivos con entradas agotadas en el estadio Mâs Monumental, durante la victoria 3-1 frente a Banfield. La jornada también estuvo marcada por la despedida de Marcelo Gallardo , quien cerró su segundo ciclo en el banquillo entre aplausos.

La racha comenzó en febrero de 2022 y, desde entonces, más de 8 millones de hinchas han acompañado al equipo en competencias nacionales e internacionales. Más que una cifra simbólica, se trata de un fenómeno sostenido que refleja la solidez institucional del club.

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El impacto es global. River ha liderado durante los últimos años el ranking de asistencia promedio, superando los 85.000 espectadores por partido, lo que lo posiciona por encima de varios gigantes europeos. Solo entre 2023 y 2025 reunió más de 1,3 millones de asistentes como local, reafirmando su poder de convocatoria.

Este logro se apoya en un modelo moderno que facilita el acceso de los aficionados: plataformas digitales con millones de usuarios registrados, venta de entradas completamente en línea , sistemas de identificación avanzados y abonos flexibles que optimizan la ocupación del estadio.

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El presente del club también va de la mano con la transformación de su escenario. El Monumental atraviesa un ambicioso proceso de modernización con mejoras tecnológicas, mayor capacidad y un futuro techado total que lo llevará a superar los 100.000 espectadores. Todo esto refuerza el lugar de River no solo como potencia deportiva, sino como referencia mundial en gestión y convocatoria.