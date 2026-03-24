Procurador pidió no buscar culpables en redes sociales tras accidente aéreo en Putumayo

En un emotivo discurso durante el Gaming & Technology Expo en Cartagena, el procurador general Gregorio Eljach, hizo un llamado a la unidad nacional frente al siniestro aéreo que cobró la vida de 70 personas en Putumayo.

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El funcionario enfatizó que no era el momento de endilgar responsabilidades a través de cuentas de X sobre el humo de los cadáveres sino de abrazar a las familias de los uniformados que fallecieron en cumplimiento de su deber.

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Eljach calificó el suceso como una verdadera catástrofe humana y social que marcó la historia del país pidiendo a los asistentes del sector de juegos de suerte y azar unirse en un homenaje póstumo.

El jefe del organismo de control recordó que la justicia era la única vía para dirimir los conflictos, y defendió la honra de los servidores públicos frente a los ataques y descalificaciones que circularon en plataformas digitales, tras las pasadas jornadas electorales.

Defensa de la industria y la democracia

Además de referirse a la calamidad nacional, el procurador aprovechó el escenario para reivindicar la importancia de la industria del juego, como un pilar fundamental de la economía formal en Colombia.

Según el funcionario este sector generó empleo y desarrollo pero fue injustamente estigmatizado por normativas anacrónicas, que no comprendieron su realidad disruptiva por lo que ofreció el apoyo académico de la Procuraduría, para impulsar iniciativas legislativas que fortalecieran este renglón económico.

Finalmente, el procurador destacó que por primera vez en la historia reciente Colombia logró derrotar la abstención con una participación del 52.7% en las urnas, durante las pasadas elecciones de Congreso.

Con miras a las próximas jornadas presidenciales del 31 de mayo, invitó a la ciudadanía a mantener la paz electoral y a defender las instituciones democráticas a través del voto masivo, garantizando que el Ministerio Público seguiría vigilando la transparencia de los procesos para evitar cualquier tipo de perturbación al orden público.