Carrera Atlética Super Héroes Run este domingo en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), informa a la ciudadanía el Plan de Manejo de Tránsito dispuesto para este domingo 14 de junio, con motivo de la realización de la Carrera Atlética Super Héroes Run, evento deportivo que congregará a cientos de participantes en diferentes sectores de la ciudad.

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La competencia se desarrollará entre las 5:00 de la mañana y las 8:30 de la mañana, recorriendo importantes corredores viales de los barrios Marbella, Bocagrande y El Laguito, por lo que se implementarán medidas especiales de movilidad para garantizar la seguridad de los corredores y minimizar las afectaciones al tránsito vehicular.

Recorrido de la carrera

La carrera iniciará en la Avenida Santander, a la altura de las Letras de Cartagena, en el barrio Marbella.

Desde allí, los participantes avanzarán por la Avenida Santander hacia la carrera 1 de Bocagrande, continuando por la diagonal 1B de El Laguito, calle 4, calle 5 y carrera 14, donde realizarán un retorno para regresar por la calle 5 hacia la carrera 11, calle 6, carrera 6, carrera 5, carrera 4, calle 8, carrera 5, calle 6, carrera 6, carrera 5, carrera 4, carrera 3 y calle 5.

Posteriormente retornarán por la carrera 11, calle 5, carrera 6 y calle 4, hasta conectar nuevamente con la carrera 1 y la Avenida Santander, finalizando en el mismo punto de partida.

Medidas de tránsito

Con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del evento, el DATT implementará las siguientes medidas:

• Se habilitará contra flujo sobre la avenida Santander, entre la intersección de las tenazas y la avenida Blas de Lezo.

• En la diagonal 1B del barrio El Laguito se habilitará un carril compartido, permitiendo la circulación controlada del tránsito local.

• Se dispondrá de paso controlado en la intersección de la carrera 11 con calle 5A (Avenida Piñango), con apoyo de agentes de tránsito.

* ⁠Los vehículos que desde Zona Norte ingresen a la ciudad deberán tomar el Puente Romero Aguirre hacia el barrio Canapote hacia destino.

Recomendaciones a la ciudadanía

El DATT invita a conductores, residentes y visitantes a planificar sus desplazamientos con anticipación, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y utilizar rutas alternas durante el desarrollo de la actividad deportiva.

La Administración Distrital reafirma su compromiso con la promoción del deporte, la recreación y los estilos de vida saludables, garantizando al mismo tiempo una movilidad segura y organizada para todos los ciudadanos.