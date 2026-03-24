Siga estas recomendaciones de Migración Colombia para agilizar su paso por los puestos de control

En el marco de la temporada de Semana Santa que se desarrollará entre el 27 de marzo y el 6 de abril, cuando miles de viajeros transitan por los principales aeropuertos y pasos fronterizos del país,

Migración Colombia reitera las recomendaciones clave que marcan la diferencia entre un paso ágil por los controles migratorios y demoras innecesarias.

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Hoy, más que nunca, la tecnología se convierte en el mejor aliado del viajero. Los ciudadanos pueden hacer uso de herramientas como Biomig y el diligenciamiento previo del CheckMig, que permiten reducir tiempos de espera y optimizar el proceso migratorio. Es importante recordar que Biomig no está habilitado a la salida del país como medida de protección y debe hacerse control presencial en los módulos de Migración Colombia; sin embargo, para ingresar al país si es permitido para mayores de 12 años.

Biomig es el sistema de control biométrico dispuesto por Migración Colombia para realizar control migratorio y autogestionar la confirmación de identidad e itinerario de viaje en cuestión de segundos y sin filas; además, es de uso gratuito y está disponible en todos los aeropuertos internacionales del país como el Aeropuerto El Dorado en Bogotá, José María Córdova en Rionegro (Antioquia), Rafael Núñez en Cartagena, Alfonso Bonilla Aragón en Palmira (Valle del Cauca, que presta servicio a Cali), Ernesto Cortissoz en Barranquilla y Matecaña, que atiende la ciudad de Pereira, Además, el Puesto de Control Terrestre en Rumichaca (Nariño).

Para ciudadanos extranjeros, este sistema puede ser utilizado en la salida del territorio nacional sin necesidad de registro biométrico previo ya que la lectura de su pasaporte suministra la información necesaria.

Por otra parte, CheckMig es el sistema que permite a los viajeros, nacionales y extranjeros que pretendan ingresar o salir de Colombia, precargar toda la información relacionada de su viaje, por lo que diligenciar este formulario digital antes de viajar, facilita el flujo en los puestos de control y contribuye a una experiencia más ordenada para los viajeros.

Encuentre este servicio en el inicio de la página web de Migración Colombia (www.migracioncolombia.gov.co), en el botón CheckMig, donde podrá diligenciar el formulario de registro migratorio con 72 horas de anticipación y hasta una hora antes del viaje, o consultarlo y descargarlo en todo momento.

Verificar con anticipación los documentos de viaje, por obvio que parezca, le ayudará a evitar contratiempos o hasta cancelaciones. Los ciudadanos colombianos mayores de edad deben contar con pasaporte vigente o documento de viaje válido, así como con la visa o permiso correspondiente según el país de destino.

Para niños, niñas y adolescentes, además del pasaporte vigente y el registro civil de nacimiento, es obligatorio presentar el permiso de salida autenticado por parte del padre, madre o acudiente que no los acompañe durante el viaje. Esta medida aplica tanto para menores colombianos como extranjeros residentes en el país y responde al compromiso del Gobierno Nacional con la protección integral de la niñez.

Los ciudadanos extranjeros deberán presentar su pasaporte vigente o documento de viaje válido y encontrarse dentro del tiempo de permanencia autorizado en Colombia al momento de su salida. Se recomienda a todos los viajeros presentarse en los aeropuertos con al menos tres horas de anticipación, especialmente durante temporadas vacacionales por la alta demanda de vuelos.

Como parte de estas recomendaciones, Migración Colombia invita a los viajeros a suministrar información clara y veraz durante el proceso de control migratorio, atendiendo las preguntas de los oficiales de manera oportuna y transparente para un procedimiento más ágil.

“Invitamos a todas las y los viajeros a planear su viaje con anticipación, verificar sus documentos y hacer uso de herramientas como Biomig y CheckMig, que hoy nos permiten ofrecer un proceso migratorio más ágil, seguro y eficiente. La tecnología está al servicio de los ciudadanos para facilitar su experiencia en esta temporada de alta movilidad”, señaló Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

En Migración Colombia continuamos fortaleciendo nuestros procesos para garantizar una migración segura, ordenada y eficiente. Invitamos a todos los viajeros a planear su viaje con tiempo, hacer uso de los canales digitales y cumplir con los requisitos establecidos, para que su experiencia durante Semana Santa sea ágil, segura y sin contratiempos.