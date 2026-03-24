Mujer de 23 años muere por inmersión en quebrada entre Rionegro y El Playón en Santander

Bucaramanga

Tragedia enluta a una familia santandereana tras la muerte de una joven en una quebrada del departamento. Nathalia Vanesa Laguado Martínez, de 23 años, fue la víctima de este hecho ocurrido entre los municipios de Rionegro y El Playón, en el sector conocido como El Bambú.

El caso, ha generado conmoción entre familiares y allegados, quienes aún no cuentan con un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.

De acuerdo con algunas versiones, la joven se encontraba de paseo con un grupo de personas cuando, en circunstancias aún no claras, habría caído al afluente hídrico. Incluso, se ha mencionado que alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero habría fallecido en el camino.

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Nathalia Vanesa Laguado Martínez, era trabajadora de una reconocida caja de compensación santandereana, hija menor de su familia, quienes esperan respuestas claras sobre lo sucedido y piden celeridad en las investigaciones.

Por ahora, la familia está a la espera de los resultados de la autopsia por parte de Medicina Legal, para determinar las causas exactas del fallecimiento de la joven.