Perú expresa sus condolencias a Colombia por accidente de avión militar en la Amazonía

El Gobierno de Perú expresó su solidaridad y sus más sentidas condolencias al Gobierno y pueblo de Colombia por el accidente de un avión de la Fuerza Aérea de ese país en la fronteriza localidad Puerto Leguízamo, que ha dejado ocho muertos y 83 heridos.

En un comunicado emitido en redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú transmitió al pueblo colombiano y a sus fuerzas armadas “los sentimientos de más hondo pesar ante este lamentable suceso” que enluta a las familias de las víctimas, y hace llegar sus “deseos de pronta recuperación” a los heridos.

Asimismo, la Cancillería peruana reafirmó su “mejor disposición de cooperación y apoyo” en todo lo que pueda servir para atender esta emergencia.

El accidente ocurrió a las 9:50 hora local (14:50 GMT) en el departamento amazónico de Putumayo, cuando un Hércules C-130 de la Fuerza Áreas Colombiana (FAC), que cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, se precipitó y se incendió poco después de despegar, por causas que aún son materia de investigación.

Según el portal especializado SA Defensa, el avión accidentado tenía 43 años de vida pues en 1983 entró en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que en 2020 lo pasó a la Fuerza Aérea Colombiana, bajo matrícula FAC 1016.

El gobernador de Putumayo Jhon Gabriel Molina, confirmó los 83 heridos, de los cuales 14 están en estado crítico, y de ocho personas fallecidas.

Añadió que en la aeronave viajaban 125 personas, entre las que se encontraban “112 miembros del Ejército Nacional, 11 tripulantes de la Fuerza Aérea y dos policías”.

Asimismo, indicó que varios de los lesionados ya han sido trasladados o están en proceso de evacuación a ciudades cercanas como Neiva y Florencia, capitales de los departamentos de Huila y Caquetá, respectivamente.

La Fuerza Aérea de Colombia ha desplegado un operativo de evacuación que cuenta con un avión ambulancia, así como aeronaves con capacidad para el traslado masivo de heridos, entre ellas otro Hércules C-130 con 50 camillas y un Casa C-295 con 24 camillas.

Asimismo, la institución enviará un helicóptero medicalizado UH-60 y personal médico adicional para la clasificación y evacuación de los heridos.