Cali se prepara para recibir un festival gratuito con el fin de debatir democracia cultura y ciencia

Del 12 al 15 de mayo, la Universidad Icesi y su Facultad de Ciencias Humanas realizarán la primera edición del festival “Pensar en Voz Alta”, un espacio gratuito y abierto a la ciudadanía que reunirá más de 80 voces nacionales e internacionales.

Durante cuatro días estará este festival que tiene como propósito, discutir algunas de las preguntas más urgentes del presente como el futuro de la democracia, las desigualdades que atraviesan la sociedad y el impacto de la inteligencia artificial.

Conversatorios, talleres, exposiciones de arte, conciertos estarán en el festival “Pensar en Voz Alta”

Estas actividades harán parte de la agenda del festival, pensada como una invitación a hacer públicas las preguntas de estudiantes, docentes y ciudadanía en general, también podrán dialogar sobre los retos que enfrenta hoy la sociedad.

“El festival Pensar en Voz Alta es una invitación a abrir la universidad a la ciudad y a asumir, desde el pensamiento crítico y el diálogo plural, el desafío de cuidar y fortalecer la democracia, el arte, la cultura y la ciencia. Queremos que el campus se convierta en un espacio vivo de conversación, escucha y creación colectiva”, afirma Jerónimo Botero, decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Icesi.

El Festival reunirá voces reconocidas del pensamiento contemporáneo

En este festival, participarán personajes como el exministro Alejandro Gaviria, la escritora Piedad Bonnett, el escritor y columnista Juan Esteban Constaín, entre otros, quienes dialogarán sobre democracia, literatura, historia y el papel de los medios en la construcción de la opinión pública.

A estas conversaciones se suman nuevas voces digitales como la lingüista Nicole Sánchez, también harán parte proyectos de divulgación científica como “Shots de Ciencia y Entrespecies”, que buscarán conectar con audiencias jóvenes y entender la ciencia en la vida cotidiana.