“La Plena” entra al Billions Club de Spotify y Ovy On The Drums suma 9 nominaciones

“La Plena”, la colaboración entre Beéle, Westcol y Ovy On The Drums, junto a W Sound y Big Ligas, acaba de alcanzar uno de los hitos más codiciados de la industria musical digital: ingresar al Billions Club de Spotify, el selecto grupo de canciones que superan el billón de reproducciones en la plataforma.

El Billions Club de Spotify es una lista exclusiva que reúne las canciones que han alcanzado más de 1.000 millones de reproducciones en la plataforma. Formar parte de este club significa que un tema ha logrado un impacto global extraordinario, convirtiéndose en uno de los más escuchados de la historia del streaming.

Lanzada el 19 de febrero de 2025, la canción logró esta marca en apenas 384 días, consolidándose como uno de los fenómenos virales más contundentes del último año dentro de la música urbana hecha en Colombia.

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El tema no solo dominó playlists y tendencias digitales, sino que también impulsó una conversación cultural en redes sociales y plataformas de video, convirtiéndose en un verdadero fenómeno global.

El ingreso al Billions Club confirma el alcance internacional de una colaboración que unió tres fuerzas clave del entretenimiento digital y musical: la voz y estilo de Beéle, el impacto mediático de Westcol y la producción de Ovy On The Drums, uno de los productores colombianos más influyentes de la escena urbana.

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Con este logro, “La Plena” se suma al reducido listado de canciones latinoamericanas que han logrado romper la barrera del billón de streams, reafirmando el momento de expansión internacional que vive la música urbana colombiana.