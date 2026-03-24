Hernán Torres, muy cerca de volver a dirigir: Este sería su nuevo equipo

El entrenador tolimense Hernán Torres estaría muy cerca de volver a la dirección técnica, luego de lo que fue su segundo ciclo al frente de Millonarios, marcado por un bajo rendimiento en lo deportivo.

Torres, de 64 años, continuaría su carrera en el fútbol internacional, en la que sería su cuarta experiencia en el exterior y la segunda en el fútbol ecuatoriano.

Según informo el periodista Mariano Olsen, Hernán Torres tiene diálogos adelantados con el Orense Sporting Club de la primera división de Ecuador. El director técnico ya habría viajado al país para finiquitar detalles y firmar contrato, el cual se extendería hasta diciembre del presente año.

Más de 10 equipos en su carrera

De concretarse su llegada, Orense será el equipo número 12 que dirija Hernán Torres en su carrera como entrenador, el cuarto fuera del país y el segundo en el fútbol ecuatoriano. Anteriormente había estado al frente de Emelec en dicho país; mientras que también pasó por Alajuelense de Costa Rica y Melgar de Perú, con quien fue campeón.

En Colombia, aparte de Millonarios, Torres ha pasado por América, Cali, Tolima, Águilas Doradas, Medellín y Bucaramanga, siendo campeón con Millonarios y Tolima, y logrando el recordado ascenso con el cuadro Escarlata.

¿Cómo va Orense en el fútbol ecuatoriano?

Orense será un duro reto para Hernán Torres, ubicado en la zona de la ronda del descenso en el fútbol ecuatoriano, figuranbdo en la casilla 13 del campeonato con 5 puntos, apenas uno más que los coleros Leones del Norte, Manta y Emelec, al cabo de seis jornadas.