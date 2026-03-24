Gobernación de La Guajira rechaza atentados a línea férrea del Cerrejón

La Gobernación de La Guajira mostró su rechazo tras los dos atentados registrados la noche del domingo 22 de marzo contra la línea férrea que transporta carbón desde Cerrejón hacia Puerto Bolívar, hechos que encendieron las alarmas sobre la seguridad en esta infraestructura estratégica del país.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según la información oficial, el primer ataque ocurrió en el kilómetro 75, donde se produjo el descarrilamiento de más de cinco vagones cargados de carbón. El segundo atentado tuvo lugar en el kilómetro 32, causando graves daños en los rieles y la infraestructura, cuyos impactos aún no han sido cuantificados. Aunque no se ha confirmado un reporte oficial de personas heridas, en la zona se evidenció la presencia de equipos de atención de emergencias.

La administración departamental advirtió que estos hechos no solo ponen en riesgo la vida de trabajadores y comunidades cercanas, sino que también afectan de manera directa la economía regional. “Estos actos criminales no solo ponen en riesgo la vida de trabajadores y comunidades cercanas, sino que afectan de manera directa una infraestructura estratégica para el país”, señala el comunicado.

Asimismo, la Gobernación alertó sobre la recurrencia de estos ataques, indicando que en lo corrido del año se han registrado cuatro atentados, que se suman a los nueve reportados en 2025, lo que evidencia una situación que califican como alarmante.

En respuesta, la Gobernación de La Guajira hizo un llamado al Gobierno Nacional para reforzar la seguridad en la región, solicitando mayor presencia de la Fuerza Pública, acciones operativas contundentes contra los responsables y el fortalecimiento de estrategias de inteligencia que permitan su judicialización.

El gobernador Jairo Aguilar Deluque enfatizó la urgencia de actuar frente a esta problemática: “No podemos permitir que el terrorismo siga afectando la tranquilidad del territorio ni debilitando las oportunidades de desarrollo de La Guajira. Hoy más que nunca se requiere autoridad, coordinación institucional y decisiones firmes que garanticen la seguridad y la confianza”.

Finalmente, la administración departamental reiteró su compromiso con la defensa de la vida, la legalidad y el progreso del departamento, e insistió en la necesidad de tomar medidas firmes frente a quienes atentan contra el bienestar colectivo.