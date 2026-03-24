Álvaro Torres Macías suspendió unilateralmente investigación contra Roa en febrero: abogado Vergara

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En entrevista con El Reporte Coronell, el abogado Alberto Vergara, exdirector de cumplimiento de Ecopetrol, destapó una serie de irregularidades y de presiones en torno a la investigación sobre las posibles explicaciones de Ricardo Roa en la compra de un apartamento y su multimillonaria remodelación. Vergara acusó a miembros de la junta directiva de obstaculizar la investigación y de una campaña de desprestigio en su contra.

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Según Vergara, la junta directiva solicitó a las firmas Miller & Chevallier un primer contacto con la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) el 1 de marzo, seguido de un segundo contacto con Charles Kane de la SEC. Ante la gravedad de los hechos denunciados, la junta ordenó la contratación de cuatro firmas especializadas, seleccionando finalmente a Covington & Burling.

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