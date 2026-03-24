Álvaro Torres Macías suspendió unilateralmente investigación contra Roa en febrero: abogado Vergara
Alberto Vergara, exdirector de cumplimiento de Ecopetrol, aseguró que Álvaro Torres Macías, presidente del comité auditor de la junta directiva de Ecopetrol, tomó la decisión de suspender la investigación el 3 de febrero, reafirmándola el 17 del mismo mes.
Álvaro Torres Macías suspendió unilateralmente investigación contra Roa en febrero: abogado Vergara
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En entrevista con El Reporte Coronell, el abogado Alberto Vergara, exdirector de cumplimiento de Ecopetrol, destapó una serie de irregularidades y de presiones en torno a la investigación sobre las posibles explicaciones de Ricardo Roa en la compra de un apartamento y su multimillonaria remodelación. Vergara acusó a miembros de la junta directiva de obstaculizar la investigación y de una campaña de desprestigio en su contra.
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Según Vergara, la junta directiva solicitó a las firmas Miller & Chevallier un primer contacto con la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) el 1 de marzo, seguido de un segundo contacto con Charles Kane de la SEC. Ante la gravedad de los hechos denunciados, la junta ordenó la contratación de cuatro firmas especializadas, seleccionando finalmente a Covington & Burling.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...