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24 mar 2026 Actualizado 14:31

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Álvaro Torres Macías suspendió unilateralmente investigación contra Roa en febrero: abogado Vergara

Alberto Vergara, exdirector de cumplimiento de Ecopetrol, aseguró que Álvaro Torres Macías, presidente del comité auditor de la junta directiva de Ecopetrol, tomó la decisión de suspender la investigación el 3 de febrero, reafirmándola el 17 del mismo mes.

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Maria José Castro

En entrevista con El Reporte Coronell, el abogado Alberto Vergara, exdirector de cumplimiento de Ecopetrol, destapó una serie de irregularidades y de presiones en torno a la investigación sobre las posibles explicaciones de Ricardo Roa en la compra de un apartamento y su multimillonaria remodelación. Vergara acusó a miembros de la junta directiva de obstaculizar la investigación y de una campaña de desprestigio en su contra.

Lea El Reporte Coronell: Alberto Vergara, exdirector de cumplimiento de Ecopetrol, habla de contradicciones de Roa

Según Vergara, la junta directiva solicitó a las firmas Miller & Chevallier un primer contacto con la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) el 1 de marzo, seguido de un segundo contacto con Charles Kane de la SEC. Ante la gravedad de los hechos denunciados, la junta ordenó la contratación de cuatro firmas especializadas, seleccionando finalmente a Covington & Burling.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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