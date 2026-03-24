Alejandro Restrepo explota contra el arbitraje en El Campín: “Nos sentimos perjudicados enormemente”

Independiente Medellín sumó una nueva derrota en la Liga Colombiana 2026-I. En esta oportunidad, el cuadro antioqueño cayó 2-1 en su visita a Independiente Santa Fe en El Campín, polémico duelo en el que sufrió las expulsiones de Didier Morenoy Alexis Serna.

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Los cardenales celebraron por intermedio de Luis Palacios y Helibelton Palacios, mientras que el DIM logró sellar el descuento, con nueve hombres sobre el campo, por intermedio de Francisco Chaverra.

Se trata de un resultado durísimo para el Medellín, teniendo en cuenta que se queda en la zona baja de la tabla con 13 puntos y el objetivo de la clasificación a las finales luce cada vez más complicado.

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Alejandro Restrepo explota contra el árbitraje del Santa Fe vs Medellín

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Alejandro Restrepo se quejó de la actuación arbitral, especialmente por las expulsiones de Didier Moreno y Alexis Serna. El entrenador paisa advirtió que el juez Álvaro Meléndez tiene talento, pero admitió sentirse perjudicado abiertamente por malas decisiones.

Inicialmente, sobre las dos rojas, señaló: “El espectáculo no se pude acabar así. Ya se había acabado el primer tiempo, hay una situación en la que dos jugadores discuten: amarilla para el nuestro y para el otro no. Muy raro. Nos quedamos con diez. Empezando el segundo tiempo hay una falta de Daniel Torres que no es amarilla, porque hay que decir las cosas como son, y la falta de Serna tampoco es amarilla, entonces desvirtúa el juego”.

A lo que complementó: “Es muy difícil ir a una pelota con mayor intensidad, cuando acabas de ver que a Alexis Serna lo expulsan por rozar el guayo del rival. Una jugada en la mitad de la cancha, que no tiene ninguna incidencia en el juego... Es muy difícil poder competir así. Después, fue Diego Moreno con un minuto en la cancha, jugada similar a la de ellos del primer gol, y ahí sí fue amarilla. Creo que la calidad del arbitraje, como se lo dije a él, está bien, pero el fútbol también tiene un sentido común, de identificar los momentos, de llevar el partido. Los grandes árbitros se caracterizan por eso”.

Justamente sobre el trabajo del juez Meléndez, el técnico Restrepo comentó que “tiene condiciones”, debido a que “sabe de la parte técnica y teórica del arbitraje”, pero falló a la hora de tomar determinaciones clave en un partido caliente. “Hay situaciones que el árbitro con su actuación puede ayudar. No tengo dudas de que es un buen hombre de fútbol, pero con esas decisiones se le va saliendo el partido de las manos, como al final ocurrió”, dijo.

Y señaló tajantemente sobre los errores que le vienen quitando puntos en la Liga: “Acá no hay que venir a decir si el árbitro es bueno o no, se lo dije a él: ‘Eres de los árbitros más jóvenes, tienes proyección, estás pitando partidos muy importantes, pero cuando sistemáticamente un equipo se ve perjudicado, es muy difícil’. Hay una molestia de parte de nosotros, porque hoy sí nos sentimos perjudicados enormemente por las decisiones que fueron pasando en el terreno de juego”.

Vea la rueda de prensa completa de Alejandro Restrepo