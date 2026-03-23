Rafael Dudamel, autocrítico tras derrota con Alianza: “Perder este tipo de partidos, pesa muchísimo”

Alianza se llevó la victoria en el compromiso ante Deportivo Cali, tras ser superior durante el primer tiempo, apostando por una presión alta y un juego ofensivo que le permitió instalarse en campo rival. Esa insistencia tuvo recompensa al minuto 40, cuando Fabián Cantillo abrió el marcador, dándole la victoria al conjunto de Valledupar.

Luego del compromiso, el entrenador de Deportivo Cali, Rafael Dudamel, técnico del equipo, analizó lo sucedido y fue autocrítico con el rendimiento de su equipo, especialmente en el último tercio del campo:

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En primer lugar, el técnico hizo énfasis en las falencias ofensivas de su equipo: “No hemos tenido la claridad en ese último tercio de la cancha. No hemos sido lo suficientemente productivos ni profundos y, por ende, la cantidad y claridad de opciones ha sido muy escasa”.

En esa misma línea, reconoció el impacto que tiene este tipo de resultados en el momento actual del equipo: “Sabemos que perder este tipo de partidos, en este momento y contra este rival, pesa muchísimo. Ahora lo que queda es trabajar durante la semana para corregir y mejorar”.

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Posteriormente, Dudamel se refirió al planteamiento del rival y a cómo su equipo intentó interpretarlo durante el juego:

“Estos días posteriores al partido contra Santa Fe, la única modificación fue la intención de Alianza de poblar más la zona central del campo. No cambiaron la amplitud ni las proyecciones de Lazo y Rosales en los inicios, sobre todo a través de Franco”.

Finalmente, explicó cómo fue la lectura táctica desde el banco y la sensación que le dejó el desarrollo del partido:

“Nos tomó algunos minutos poder leer lo que hacían con Cantillo y Vélez, pero más allá de eso, no nos generaban mayor daño. Sin embargo, nosotros no logramos traducir esa lectura en soluciones dentro del campo” concluyo el estratega venezolano.