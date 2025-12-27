700.000 pasajeros se movilizarán por la Terminal de Transportes de Armenia al cierre del año

Armenia

En la Terminal de Transportes de la ciudad aumenta el flujo de pasajeros por esta época de fin de año en especial con el objetivo de recibir el nuevo año al lado de las familias que residen en otras regiones del país o que muchos llegan al Quindío a disfrutar de los diferentes atractivos.

El jefe operativo de la terminal terrestre, Miguel Ángel Dussán explicó que desde el 1 de diciembre a la fecha se han presentado 47.407 despachos y se proyecta para el cierre de mes que lleguen a un promedio de 70.000.

En cuanto al número de pasajeros movilizados por la terminal, el funcionario manifestó que a la fecha son 356.370 pasajeros y a 31 de diciembre será de 700.000.

Destacó que entre los destinos predilectos para quienes salen del departamento está Bogotá, Cali y Pereira, pero dentro del territorio los turistas llegan a los municipios de Armenia, Filandia, Salento, Montenegro y Quimbaya.

Fue claro que cuentan con toda la capacidad operativa para responder a la alta demanda que se presenta por esta época con las 30 empresas de transporte que están en la terminal, resaltó que ocho de ellas adquirieron convenio empresarial aumentando su flota vehicular.

“Recuerde que para que un vehículo pueda salir de la terminal de transporte, ellos deben de presentar su alisamiento vehicular que quiere decir que el vehículo está en óptimas condiciones. Nosotros recibimos como terminal de transporte, recibimos esa documentación, posteriormente se le hace la prueba de alcoholimetría a cada uno de los conductores", mencionó.

Recomendaciones para los pasajeros

Invitó a los ciudadanos a utilizar el transporte legal puesto que al adquirir el tiquete en los lugares establecidos es un seguro de vida puesto que se dan todas las condiciones para un viaje sin contratiempos.

“Recordándoles que al momento ustedes visitar un terminal de transporte y visitar la taquilla de la empresa de preferencia y comprar su tiquete, un tiquete es un seguro de vida y es un contrato de viaje que se adquiere de usuario y empresa de transporte. Entonces, invitación para que se acerquen a las terminales, invitación para que si no tienen tiempo de visitarnos para comprar las tiquetes, hay muchas empresas que tienen plataformas digitales y sí lo pueden hacer de forma virtual", explicó.

Asimismo, mencionó que trabajan de manera articulada con las autoridades con el fin de llamar la atención de los pasajeros para evitar ser víctimas de hurtos por eso refuerzan el mensaje de no descuidar las maletas, estar atento a los menores de edad y no recibir nada a extraños.

Añadió que a las afueras de la terminal de transportes está el servicio permanente de taxis lo que permite una movilidad segura y oportuna para los viajeros que llegan a la capital quindiana.