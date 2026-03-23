Liga Femenina 2026: Tabla de posiciones tras triunfos de Nacional y América, y empate de Millonarios

Las jugadoras del América celebran uno de sus goles ante el Once Caldas / Twitter: @AmericaCaliFem.

Continúa la fecha 5 de la Liga Femenina en Colombia. América de Cali es el único equipo con puntaje ideal en las primeras cinco jornadas, manteniéndose en lo más alto del certamen.

Las vallecaucanas derrotaron a domicilio 1-2 al Once Caldas; en contraste, colero del campeonato con apenas un punto.

Nacional, parcialmente segundo con 12 puntos, también ganó en la jornada, superando en el inicio de la fecha 2-0 al Atlético Bucaramanga, sumando cuatro triunfos y una sola derrota en el presente campeonato.

Millonarios, por su parte, ubicado también en la parte alta de la tabla, rescató un punto en su visita al International. De momento, vallecaucanas y bogotanas con terceras y cuartas, respectivamente, en la tabla de posiciones.

Este lunes, como antesala del equipo masculino, Santa Fe estará recibiendo al Cali en uno de los juegos más atractivos de la jornada. Las vallecaucanas, vigentes campeonas, podrían dar el salto a la segunda posición de ganar en la capital del país.

Tabla de posiciones

América de Cali: 15 Nacional: 12 International: 11 Millonarios: 10 (+5) Cali: 10 (+5) Medellín (7) Santa Fe: 6 Junior: 5 Llaneros: 4 (-1) Orsomarso: 4 (-2) Fortaleza: 4 (-3) Bucaramanga: 4 (-8) Internacional de Bogotá: 3 Real Santander: 2 (-4) Pasto: 2 (-5) Once Caldas: 1 (-7)

Resultados de la fecha 5

Nacional 2-0. Bucaramanga

Pasto 0-0 Junior

Once Caldas 1-2 América

International 1-1 Millonarios

Lunes 23 de marzo

[1:00PM] Santa Fe Vs. Cali

Martes 24 de marzo

[5:00PM] Fortaleza Vs. Real Santander

Miércoles 25 de marzo

[3:00PM] Internacional de Bogotá Vs. Medellin

[3:30PM] Llaneros Vs. Orsomarso