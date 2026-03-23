Liga Femenina 2026: Tabla de posiciones tras triunfos de Nacional y América, y empate de Millonarios
Las vallecaucanas continúan al comando del campeonato con puntaje ideal al cabo de cinco partidos.
Continúa la fecha 5 de la Liga Femenina en Colombia. América de Cali es el único equipo con puntaje ideal en las primeras cinco jornadas, manteniéndose en lo más alto del certamen.
Las vallecaucanas derrotaron a domicilio 1-2 al Once Caldas; en contraste, colero del campeonato con apenas un punto.
Nacional, parcialmente segundo con 12 puntos, también ganó en la jornada, superando en el inicio de la fecha 2-0 al Atlético Bucaramanga, sumando cuatro triunfos y una sola derrota en el presente campeonato.
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Millonarios, por su parte, ubicado también en la parte alta de la tabla, rescató un punto en su visita al International. De momento, vallecaucanas y bogotanas con terceras y cuartas, respectivamente, en la tabla de posiciones.
Este lunes, como antesala del equipo masculino, Santa Fe estará recibiendo al Cali en uno de los juegos más atractivos de la jornada. Las vallecaucanas, vigentes campeonas, podrían dar el salto a la segunda posición de ganar en la capital del país.
Tabla de posiciones
- América de Cali: 15
- Nacional: 12
- International: 11
- Millonarios: 10 (+5)
- Cali: 10 (+5)
- Medellín (7)
- Santa Fe: 6
- Junior: 5
- Llaneros: 4 (-1)
- Orsomarso: 4 (-2)
- Fortaleza: 4 (-3)
- Bucaramanga: 4 (-8)
- Internacional de Bogotá: 3
- Real Santander: 2 (-4)
- Pasto: 2 (-5)
- Once Caldas: 1 (-7)
Resultados de la fecha 5
Nacional 2-0. Bucaramanga
Pasto 0-0 Junior
Once Caldas 1-2 América
International 1-1 Millonarios
Lunes 23 de marzo
[1:00PM] Santa Fe Vs. Cali
Martes 24 de marzo
[5:00PM] Fortaleza Vs. Real Santander
Miércoles 25 de marzo
[3:00PM] Internacional de Bogotá Vs. Medellin
[3:30PM] Llaneros Vs. Orsomarso
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...