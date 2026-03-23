“Este evento fue más que deporte, fue reactivación económica”: alcalde de Montería por Panamericano

Montería

El alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Kerguelén, destacó la realización del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta 2026, el cual hizo vibrar a propios y visitantes desde el 17 hasta el 22 de marzo. Más de 20 delegaciones internacionales se dieron cita en la capital cordobesa.

“El Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta 2026 dejó cifras claras en Montería: 4.888 habitaciones vendidas, 82% de ocupación hotelera y más de $1.655 millones en ingresos en solo 10 días. En una ciudad que aún se recupera de las inundaciones del 1 de febrero, este evento fue más que deporte: fue reactivación económica real, empleo y movimiento para cientos de familias. Felicitaciones a todos los atletas que hicieron parte de esta competencia de talla internacional”, expresó el mandatario municipal.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, al cierre de la competencia élite masculina este 22 de marzo, resaltó la participación del ciclista Álvaro Hodeg, quien no logró revalidar su título, “pero dejó en alto el nombre del departamento. El evento fue gracias a él, y siempre será el campeón de mi corazón”, dijo el mandatario departamental.

Ganadores de la prueba ruta hombres élite:

En la prueba de ruta hombres élite, el oro fue para el costarricense Jason Huertas, seguido por el mexicano César Macías, quien obtuvo la medalla de plata, mientras que el argentino Leonardo Cobarrubia completó el podio con el bronce.

“Primero que todo, darles un aplauso a los ganadores que están presentes. Me da mucha nostalgia porque hice todo lo posible por ganar en mi tierra, ante todos ustedes. Creo que nunca había trabajado tanto como hoy… pero así es el ciclismo, así es la vida: a veces se gana, a veces se pierde. Aquí tienen a los campeones”, expresó Álvaro Hodeg.

Álvaro Hodeg. Foto: prensa Alcaldía de Montería. Ampliar Álvaro Hodeg. Foto: prensa Alcaldía de Montería. Cerrar

Más de 20 países se tomaron la capital cordobesa durante el evento deportivo:

“Con la participación de cerca de 30 países y más de 350 ciclistas, el certamen convirtió a municipios como Montería y Cereté en el epicentro del ciclismo en América, acogiendo a delegaciones, equipos técnicos y visitantes que vivieron una verdadera fiesta deportiva en las vías del departamento”, señaló la administración departamental.

“El desarrollo del campeonato evidenció la capacidad organizativa de Córdoba, gracias al trabajo articulado de la Gobernación de Córdoba, a través de Indeportes, junto a las autoridades locales y la Federación Colombiana de Ciclismo, garantizando condiciones óptimas en materia de logística, seguridad, movilidad y atención a los participantes”, agregó.

Finalmente, las autoridades resaltaron que el evento permitió proyectar a Córdoba como destino turístico, cultural y deportivo, “destacando sus paisajes, su gente y su capacidad para recibir eventos de carácter internacional, consolidando una imagen positiva ante el continente”.