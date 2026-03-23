“ELN anunció el levantamiento del paro armado en el Bajo Baudó (Chocó)”: Defensoría del Pueblo

AME1799. BOGOTÁ (COLOMBIA), 19/08/2024.- Fotografía de archivo del 16 de julio de 2013 de integrantes de ELN en Cali (Colombia). La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó este lunes que 160 indígenas de un municipio afectado por un 'paro armado' ordenado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Chocó y que finalizó este lunes, sufren de paludismo y necesitan medicamentos. EFE/Christian Escobar Mora ARCHIVO / Christian Escobar Mora ( EFE )

Orden Público

La Defensoría del Pueblo alertó que el grupo armado ilegal del ELN levantó el paro armado que afectó a las comunidades en el departamento del Chocó.

Mediante su cuenta de X (antes Twitter), la entidad le recordó a la organización armada al margen de la ley que tiene que garantizar la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“Reiteramos nuestro llamado al ELN y a todos los actores armados a cesar esta práctica, así como los confinamientos —incluso parciales— que se han vuelto recurrentes. Su deber es respetar plenamente el derecho internacional humanitario (DIH) y mantener a las comunidades al margen de las hostilidades”, señaló la entidad.

“El territorio no les pertenece”: fuerte llamado al ELN

La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, recordó que las comunidades indígenas son las más afectadas por las acciones violentas que protagonizan los guerrilleros del grupo armado.

“El territorio no les pertenece: pertenece a las comunidades, en especial a los pueblos étnicos, cuya autonomía debe ser respetada y garantizada, con el apoyo de las autoridades locales y nacionales, para que puedan vivir en libertad”, señaló la entidad.

Las comunidades han permanecido en zozobra y en medio de los hechos violentos protagonizados por esa guerrilla.

“Aunque el paro ha sido levantado, las comunidades siguen con miedo, en medio de confrontaciones y presiones tanto del ELN como del Clan del Golfo”.

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También recordó que los menores de edad han perdido el acceso a las instituciones educativas.

“Persisten las consecuencias de varios días sin acceso a bienes y servicios básicos, la interrupción de la asistencia escolar de niñas y niños, y la vulneración de los derechos territoriales de comunidades afrodescendientes e indígenas”, expresó la Defensoría.

Por último, la entidad que protege los derechos humanos de los colombianos le hizo un llamado al grupo al margen de la ley.

“Instamos al ELN a cesar la estigmatización de las autoridades públicas, establecidas por la institucionalidad democrática para proteger y garantizar los derechos de la población. Estas autoridades cumplen su labor en condiciones sumamente adversas, agravadas por la acción de los grupos armados, que en muchos casos impide el funcionamiento mínimo de las instituciones”.

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Cabe recordar que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quienes entreguen información que permita ubicar a los cabecillas del ELN que estuvieron detrás del paro armado en el Chocó.