Dorian Godon ganó la etapa 1 de la Vuelta a Cataluña: Así le fue a Nairo Quintana y los colombianos

Nairo Quintana previo al inicio de la etapa 1 de la Vuelta a Cataluña / Getty Images.

Con un recorrido de 172.7 kilómetros en Sant Feliu de Guíxols, comenzó este lunes la edición 105 de la Vuelta a Cataluña. La competencia se compone de siete etapas y se extenderá hasta el próximo domingo 29 de marzo.

La primera jornada, con un puerto de montaña de primera categoría y final en sprint, fue para el francés Dorian Godon, quien se impuso en el embalaje al belga Remco Evenepoel. El podio lo completó el británico Thomas Pidcock.

Así las cosas, Godon asume el primer liderato de la competencia; mientras que Evenepoel se ratifica como el gran favorito al título de la competencia.

¿Cómo le fue a los colombianos?

La Vuelta a Cataluña cuenta este año con la presencia de tres ciclistas colombianos, Nairo Quintana, Santiago Buitrago e Iván Ramiro Sosa. Tanto Nairo (56) como Buitrago (31) terminaron la jornada en el pelotón principal; mientras que Sosa concluyó a 1′31″ del ganador, en el puesto 83.

Esta será la última participación de Nairo en la prueba española, luego de anunciar este domingo, previo al inicio de la carrera, que esta será su última temporada como ciclista profesional.

¿Cómo será la etapa 2 de la Vuelta a Cataluña?

La etapa 2 de la Vuelta a Cataluña se celebrará entre Figueres y Banyoles, con un recorrido de 167.4 kilómetros, con un trayecto de pequeñas cumbres, sin ninguna categoría, salvo un puerto de montaña de tercera, ubicado durante los primeros kilómetros.