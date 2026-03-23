“Castrillón no tenía problemas de salud”: desde Bucaramanga recuerdan su talento y recorrido

La muerte del joven futbolista santandereano Santiago Castrillón a sus 18 años, ha generado conmoción en el deporte regional. Hermes Fernando García Vargas, presidente del club Águilas Santander, recordó en entrevista el proceso, talento y proyección del jugador que alcanzó a dar el salto hacia el fútbol capitalino con Millonarios F.C.

“A Santiago lo conocimos desde muy niño, desde los 7 años estuvo en formación. Era un talento que nace en pocos, sabía mucho con la pelota, la trataba bien y era muy disciplinado”, expresó García Vargas, quien destacó además la determinación del joven por cumplir sus metas, su sueño en el fútbol.

Castrillón, oriundo de Bucaramanga, creció en el barrio La Juventud, en el norte de la ciudad, en el seno de una familia humilde. Según relató el dirigente, su mayor motivación era “llegar a jugar fútbol profesional y ayudar a su familia”.

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Su camino no fue fácil. A los 11 o 12 años intentó ingresar a la Selección Santander, pero no fue elegido, situación que afectó su ánimo y el de su familia. Sin embargo, poco después, durante un partido en el barrio El Dangond, sede del Club Águilas Doradas, logró destacarse en una jugada clave que cambió su destino.

“En el minuto 90 desequilibró al rival y el profesor Edgar Moreno lo estaba observando. Dijo: este niño tiene mucho talento y se lo llevó para Millonarios”, contó García Vargas sobre el momento que marcó su llegada al club bogotano.

Edgar Moreno, quien fichó a Santiago Castrillón en el 2021, es el nuevo director deportivo de Millonarios, pero antes estuvo como jefe de captación, de cazatalentos, momento en el que su mirada se volcó hacía talentos en Santander como el de Santiago.

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Desde entonces, Castrillón continuó su proceso en la capital bajo la guía de su representante. De acuerdo con el presidente de Águilas Santander, el joven no presentaba problemas de salud y recientemente había superado exámenes médicos con resultados positivos, en su camino hacia el equipo profesional.

“En ningún momento tuvo problemas de salud, es un niño muy sano, un niño que siempre sus papás estuvieron muy pendientes de su salud, Millonarios también. Hace poco le hicieron exámenes, no presentaba nada, estamos sorprendidos por la situación”, concluyó.

El presidente de Águilas Santander, como el gremio de fútbol en la región, coinciden en que esta repentina partida deja un vacío en el fútbol santandereano, un joven talentoso, disciplinado que soñaba con llegar al profesional para sacar adelante a su familia, sueños que hoy se quedan en el camino.