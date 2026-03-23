El fútbol colombiano se une en torno a la triste partida de Santiago Castrillón

Una triste noticia ha sacudido a todo el fútbol colombiano, el fallecimiento del joven Santiago Castrillón, jugador de Millonarios que colapsó este sábado mientras disputaba un clásico ante Santa Fe por el Torneo Nacional Sub-20.

Tras la rápida intervención de los médicos del club y de la Clínica La Colina y la Fundación Cardioinfantil, el mismo equipo bogotano comunicó este domingo la lamentable noticia de su partida, cuando estaba acompañado de su familia y amigos más cercanos.

Mensajes de despedida del fútbol colombiano

Tras la lamentable noticia de su muerte, varios jugadores de Millonarios, así como otros clubes del país, expresaron sus condolencias a la familia y amigos de Santiago Castrillón.

Falcao, como uno de los principales referentes del plantel profesional del equipo bogotano, expresó un sentido mensaje a Santiago y sus familiares. "Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una oración para que encuentren consuelo, fortaleza y paz. Que Dios los bendiga y los abrace hoy y siempre".

“Honraremos su memoria dando lo mejor de nosotros en cada partido, llevando su legado en el corazón”, escribió El Tigre por medio de su cuenta de X e Instagram.

Santa Fe, quien estuvo al tanto de la situación de Santiago Castrillón de principio a fin, también expresó su pésame en las mismas redes sociales. "Hoy el fútbol está de luto y nos unimos para acompañar a toda su familia y allegados en este difícil momento“, publicó.

América de Cali también se sumó a los mensajes de condolencias por el fallecimiento del bumangués de 18 años. "América de Cali lamenta el fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios FC", publicó.

De igual manera, la Federación Colombia de Fútbol despidió a Santiago, no sin antes recordar que en enero integró un microciclo de jugadores Sub-19 de la Selección Colombia, liderado por el técnico César Torres.

Santiago Castrillón, quien falleció a los 18 años, se encontraba en Millonarios desde el año 2021. En octubre del año pasado recibió su primera convocatoria al equipo profesional, de parte de Hernán Torres; no obstante, no alcanzó a debutar.