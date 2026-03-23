Autorizado paso fluvial provisional en Salamina, Magdalena bajo estrictas restricciones ambientales

Magdalena

CORPAMAG autorizó de manera provisional y bajo estrictas condiciones el uso del área ubicada en el kilómetro 3.5 de la vía Salamina–Guáimaro para el embarque y desembarque en el cruce fluvial, como respuesta a la emergencia que enfrenta el municipio.

La medida quedó establecida en la Resolución 0795 del 19 de marzo de 2026, en el marco de los acuerdos alcanzados en una mesa interinstitucional y tras la declaratoria de calamidad pública emitida por la Alcaldía de Salamina.

Es importante precisar que esta habilitación constituye un régimen de excepción de carácter humanitario que no legaliza la operación fluvial que no cuenta actualmente con permisos o licencia ambiental, ni implica el levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante las Resoluciones 3400 del 22 de agosto de 2025 y 075 de 2026, las cuales permanecen vigentes.

Esta decisión se adopta luego de la suspensión preventiva de la operación de los ferrys en el municipio, motivada por la ausencia de permisos o licencia ambiental de ocupación de cauce o afectación del ambiente por la operación de las empresas Transdier S.A.S. y Flutecar E.A.T en una zona crítica de alta vulnerabilidad a la erosión fluvial.

Le puede interesar:

Contraloría hace acompañamiento a obras para mitigar rebosamiento de aguas residuales en Santa Marta

En relación con la protección de orillas y el control de la erosión, se exige la implementación de reforzamientos temporales en la zona de atraque mediante sacos u otros elementos, con el fin de evitar la socavación del terreno. Asimismo, se establece una restricción obligatoria de velocidad durante las maniobras de aproximación para reducir el oleaje que impacta los taludes.