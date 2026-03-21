Contraloría hace acompañamiento a obras para mitigar rebosamiento de aguas residuales en Santa Marta

Santa Marta

La Contraloría General de la República, integrantes de la veeduría ciudadana, junto con personal de la Gerencia de Infraestructura, estuvieron haciendo un recorrido a la obra del Colector Bellavista con la que se busca mitigar en un muy alto porcentaje los rebosamientos de aguas residuales en el Centro Histórico de Santa Marta y barrios aledaños.

“En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Santa Marta, haciéndole seguimiento a la obra del Colector Bellavista. Estamos recibiendo por parte de los contratistas, interventores y las autoridades, en compañía de las veedurías ciudadanas, la revisión, mirando cómo está en la realidad aquello que nosotros realizamos en las mesas. Vemos con satisfacción que las obras están avanzando y esperamos que esto se pueda llegar a buen término para el beneficio de la comunidad y el desarrollo de esta ciudad”, señaló Carlos Gil, contralor Provincial para la Participación Ciudadana.

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Según la información suministrada por el Distrito, el personal avanza en la instalación de la tubería de alcantarillado sanitario y la tubería de impulsión que conecta a la EBAR Manzanares hasta la EBAR Norte, con el fin de brindarle una solución en materia de saneamiento básico.