Sin levantarse el paro, Gobierno Nacional y Mesa Minera firmaron acuerdos parciales en el Bajo Cauca

Caucasia, Antioquia

Tras seis días de paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, Valdivia y sur de Córdoba, el Gobierno Nacional y representantes de la Mesa Minera lograron un acuerdo parcial.

La Defensoría del Pueblo informó que la reunión se llevó a cabo en el municipio de Caucasia, donde delegados del Gobierno, junto a voceros de los mineros, suscribieron un acta de acuerdo parcial luego de tres días de conversaciones acompañadas por la Procuraduría General de la Nación.

Entre los principales acuerdos está la construcción conjunta de una propuesta para la formalización del sector. Para esto se acordó que se instalarán mesas técnicas que abordarán temas ambientales, revisión de áreas disponibles y procesos legales que permitan a los mineros operar bajo la normatividad vigente.

Además, se definieron compromisos para gestionar las certificaciones en zonas con potencial minero y realizar jornadas de socialización normativa y bancarización dirigidas a pequeños mineros.

El paro minero sigue

A pesar de los avances en la mesa de diálogo, la Mesa Minera indicó que no se levantará el paro. Las partes acordaron mantener condiciones para la movilidad en los puntos de bloqueo hacia la Costa Caribe. Se establecieron aperturas cada dos horas durante 30 minutos, así como corredores humanitarios para garantizar el paso de vehículos en situaciones de emergencia.

El diálogo entre las partes se retomará el próximo 26 de marzo, en un nuevo intento por alcanzar acuerdos definitivos que permitan resolver la situación que completa casi una semana de afectaciones económicas y de movilidad en la subregión.