Operativo contra la minería ilegal en la Sierra Nevada de Santa Marta

Santa Marta

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, llevó a cabo un operativo contra la minería ilegal en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los municipios de la Zona Bananera y Ciénaga.

Durante la diligencia, las autoridades desmantelaron un complejo de extracción ilícita de oro a cielo abierto, de tipo aluvial, que operaba mediante un sistema altamente mecanizado, empleando maquinaria pesada tipo retroexcavadoras sobre orugas, estructuras modulares para la clasificación de material y equipos industriales de bombeo para la captación ilegal de agua. Este funcionaba sin título minero otorgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y sin licencia ambiental otorgada por CORPAMAG, lo que constituye una grave infracción a la normatividad vigente.

El accionar de esta infraestructura minera causó un grave daño a los recursos naturales del sector, evidenciándose un nivel crítico de degradación ambiental, en un área de intervención directa de aproximadamente 5 hectáreas. El equipo técnico de CORPAMAG identificó el arrasamiento total de la cobertura vegetal nativa (bosques riparios), la alteración severa de los suelos a través de profundas excavaciones y zanjas, y una afectación directa a la dinámica hídrica de la zona.

Los cuerpos de agua sufrieron vertimientos continuos de lodos y sedimentos, a lo que se suma el inminente riesgo de contaminación química por combustibles que caen directamente sobre el suelo.

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“Esta ha sido el área de actividad minera más grande encontrada en el departamento del Magdalena. La Corporación impondrá una medida preventiva de suspensión inmediata de actividades en el área intervenida”, aseguró Gustavo Valdés Pertuz, Subdirector de Gestión Ambiental de CORPAMAG.