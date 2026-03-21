Atención integral a residentes en Villas de Alejandría, Santa Marta afectados por daños en pavimento

Santa Marta

En la alcaldía se llevó a cabo una reunión con líderes y representantes de la comunidad de Villas de Alejandría, donde se brindaron soluciones frente a una problemática de infraestructura que afecta al sector desde hace más de 25 años.

La reunión fue liderada por el mandatario distrital y contó con la participación de la Gerencia de Infraestructura, Ogricc, Essmar, representantes del contratista de la obra y entes de control como la Contraloría General de la República, Personería Distrital y la Procuraduría General de la Nación, quienes analizaron de manera conjunta las afectaciones derivadas de la socavación registrada tras el reciente frente frío que impactó la ciudad.

El alcalde Carlos Pinedo Cuello enfático en decir que: “Estos espacios son fundamentales para escucharnos, mejorar la comunicación y cerrar brechas que por años han afectado la confianza de la comunidad. Hoy estamos aquí dando la cara, trabajando con todas las entidades y, sobre todo, con la gente, para sacar adelante esta situación y garantizar soluciones reales para Villas de Alejandría”.

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Entre las conclusiones más relevantes, se estableció que antes de finalizar el mes de marzo se entregará la zona intervenida completamente pavimentada. Además, se realizará a la intervención de arreglo y mejoramiento de las viviendas que salieron afectadas por la socavación.