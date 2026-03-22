Luto en Colombia: murió Eduardo Robayo, fundador de Kokoriko

En la tarde de este sábado se confirmó el fallecimiento, a los 91 años, de Eduardo Robayo Ferro, empresario colombiano, fundador de Kokoriko y figura clave en la popularización del pollo asado en el país.

La noticia fue confirmada por su esposa, Alba Lucía Gómez. Uno de los primeros en solidarizarse con la familia fue el empresario Ferrán Martínez, quien informó sobre el fallecimiento y publicó un sentido mensaje: “Murió el empresario Eduardo Robayo Ferro. Un abrazo para sus hijos Claudia, Eduardo y Carolina; su esposa, Alba Lucía Gómez, y demás familiares”.

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De la misma manera, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, también expresó sus condolencias y lo describió como un “gran empresario, constructor de país y mejor ser humano”.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre su fallecimiento. Se espera que en las próximas horas la familia entregue información sobre las circunstancias de su partida y los actos de despedida.

Historia de Kokoriko: el origen del pollo asado que conquistó Colombia

La historia de Kokoriko comenzó en 1969, cuando Eduardo Robayo, junto a Noé Cardona Cardona y Emilio Jordán Collazos, fundaron la empresa bajo el nombre de “Compañía Comercial e Industrial de Aves - AVESCO Ltda.”, dando inicio a una de las marcas más representativas del sector gastronómico nacional.

La propuesta inicial se materializó en un pequeño local llamado ‘Las Colonias’, ubicado en la calle 63 con avenida Caracas de Bogotá. Allí, Robayo Ferro y sus socios ofrecieron por primera vez un menú compuesto por pollo asado, papa y arepa, una combinación sencilla que rápidamente se convirtió en el estándar de la cadena.

De acuerdo con la historia empresarial de la marca, el primer restaurante con el nombre Kokoriko abrió en Cali en 1971, consolidando un modelo de negocio que posteriormente se expandió a ciudades como Medellín, Barranquilla, Cartagena y Manizales.

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Trayectoria empresarial de Eduardo Robayo

La trayectoria empresarial de Robayo Ferro también se destacó por su capacidad para identificar oportunidades y reinventarse. Alejado de este sector y con experiencia en distintos oficios como: comerciante y joyero, a finales de los años 60 encontró su pasión en la industria alimentaria.

La entrada al negocio de alimentos en la década de 1960 surgió como una apuesta por consolidar una empresa familiar perdurable. El éxito inicial permitió que, junto con su hermano Antonio Robayo, fortaleciera el liderazgo de la compañía y consolidara la presencia de Kokoriko en todo el país.

Durante la década de 1980, la consolidación de la marca permitió a la familia diversificar inversiones hacia el sector financiero, incluyendo la adquisición de Diners Club Colombia, operación que posteriormente dio origen al Banco Superior, entidad que años después fue absorbida por Davivienda.

Además, la familia incursionó en fondos de pensiones, vivienda y otros sectores, manteniendo a Kokoriko como el eje principal de su actividad empresarial.

En el año 2000, el grupo incorporó a Helados Mimo’s y consolidó el conglomerado Conboca, que más tarde, en 2016, selló una alianza con Andrés Jaramillo, creador de Andrés Carne de Res.

Como resultado, en 2017 surgió el grupo Inmaculada Guadalupe y Amigos (IGA), organización que actualmente reúne cientos de restaurantes y miles de empleados bajo una estructura empresarial ampliada.

Momentos difíciles en la historia de la familia Robayo

Las adversidades también marcaron la historia de la familia. En 2003, Antonio Robayo perdió la vida en el atentado contra el Club El Nogal, ataque atribuido a las Farc y considerado uno de los episodios más dolorosos para el grupo empresarial, debido a su papel clave en las decisiones financieras de la organización.