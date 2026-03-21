Conmoción en El Carmen de Bolívar por el asesinato de reconocido comerciante

El sector comercial de los Montes de María está de luto. Este sábado, la violencia silenció la vida de Hugo Castañeda, un hombre ampliamente conocido en la región por su espíritu trabajador y por ser el propietario del popular restaurante Cali Broaster.

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Los hechos ocurrieron en el sector rural conocido como Ojito Seco. Según los primeros reportes, Castañeda fue abordado en esta zona y atacado con arma de fuego, perdiendo la vida de manera inmediata en el lugar del hallazgo.

Un vacío en el comercio local

Más allá de ser un empresario, Hugo era descrito por sus allegados como un baluarte del emprendimiento local. “Eras un hombre que generaba empleo, que apoyaba a los demás. No es justo que te arrebaten la vida así”, manifestaron amigos y conocidos a través de redes sociales, donde la noticia ha generado una profunda indignación. Su negocio no solo era un punto de referencia gastronómica, sino una fuente de sustento para varias familias carmeras.

Investigación y seguridad

A pesar de que la Infantería de Marina y la Policía de Bolívar han intensificado los patrullajes y registros en el municipio durante las últimas semanas para frenar la criminalidad, este nuevo hecho de sangre pone en alerta a las autoridades.

Hasta el momento, las unidades de investigación criminal no descartan ninguna hipótesis, manejando entre las líneas principales un posible caso de extorsión o un ajuste de cuentas por motivos personales. La Policía de Bolívar ya adelanta las labores de inteligencia para identificar a los responsables de este homicidio que enluta a una de las familias más trabajadoras de El Carmen.

La comunidad, consternada por el suceso, hace un llamado urgente para que este crimen no quede en la impunidad y se garantice la seguridad de quienes, como Hugo, apuestan por el desarrollo económico de la región.