Karen Manrique fue trasladada a la cárcel de Malambo mientras avanza investigación por caso UNGRD
La representante a la Cámara, Karen Manrique, ya fue trasladada a la cárcel de alta y mediana seguridad de Malambo, Atlántico, para que cumpla la orden de la Corte Suprema de Justicia mientras avanza la investigación por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la UNGRD.
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...