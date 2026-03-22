Hallan sin vida a joven desaparecido en el río Lebrija en medio de la temporada de lluvias

En el municipio de Lebrija fue hallado sin vida el cuerpo de Cristian Carreño Ordóñez de 24 años, quien se encontraba desaparecido tras ser arrastrado por el río Lebrija. El hallazgo se produjo en la mañana de este domingo 22 de marzo, luego de varias horas de búsqueda por parte de organismos de socorro.

De acuerdo con César Castellanos Mantilla, coordinador de Gestión del Riesgo del municipio, el cuerpo fue ubicado hacia las 8:30 a.m., aproximadamente a 100 metros aguas abajo del punto donde el joven habría intentado cruzar el río.

Además confirmó que el rescate estuvo a cargo del Grupo de Búsqueda y Rescate de la Policía Nacional.

Lea también: Así estará el clima según el IDEAM, este puente festivo en Santander: lluvias en varios municipios

Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron el protocolo correspondiente con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), mientras que la familia ya fue informada de lo sucedido. “Ya se habló con la comunidad y con la familia y se está entregando el cuerpo a las autoridades para hacer lo respectivo”, agregó Castellanos.

El caso se presenta en medio de la actual temporada de lluvias que afecta a esta zona de Santander. Según indicó el coordinador de gestión del riesgo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha advertido que las precipitaciones continuarán al menos hasta mediados de abril.

“Estamos preparándonos una vez más para cualquier emergencia y monitoreando todos los puntos críticos del municipio”, explicó el funcionario.

Podría interesarle: Aislamiento en colegio público de Bucaramanga por brote de varicela: cerrado 21 días

La administración municipal ha reforzado las medidas de prevención, incluyendo la activación de sistemas de alertas tempranas con apoyo de la comunidad, así como el seguimiento constante al comportamiento de las fuentes hídricas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar exponerse a riesgos, especialmente al intentar cruzar ríos o quebradas durante crecientes súbitas provocadas por las lluvias.