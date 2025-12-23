Incremento en la venta de medicamentos en droguerías del Quindío por enfermedades respiratorias

Armenia

Durante este mes de diciembre, las droguerías del Quindío han registrado un aumento en la afluencia de clientes que buscan medicamentos para tratar enfermedades respiratorias. El fenómeno, común en esta época del año, refleja la mayor incidencia de gripes, resfriados y otros malestares respiratorios entre la población.

Caracol Radio habló con el administrador de la Droguería La Alemana, Diego Patiño, quien señaló que en estas semanas el número de personas que acuden al establecimiento se incrementa notablemente, especialmente aquellas que buscan aliviar síntomas como fiebre, congestión, tos y malestar general.

“Si ha crecido mucho la venta de antihistamínicos, antigripales, inyecciones para contrarrestar los síntomas gripales, y para subir las defensas como la vitamina C (…) El 70% del aumento de personas que visitan la droguería, es en este mes de diciembre”, añadió.

Y es que las autoridades de salud en Armenia advierten que se registra un pico de infecciones respiratorias debido a la variabilidad climática en la temporada decembrina

En medio de las actuales condiciones climáticas donde se registran días de intenso sol y fuertes lluvias es el ambiente propicio para que se presenten este tipo de infecciones en la ciudad.

En efecto, el secretario de salud de la ciudad, César Augusto Rincón informó que la mayor causa de consulta en los centros asistenciales tiene que ver con enfermedades de tipo respiratorio. Recordó que cuentan con una empresa social del estado que tiene su sede en Red Salud y ocho centros de salud para que acceda a los servicios antes de congestionar las clínicas o el principal hospital del departamento como el San Juan de Dios. Asimismo, se refirió al virus del H3N2 que ya circula en América Latina donde dijo que han hecho frente a una epidemia H1N1 y en el 2020 lo que tuvo que ver con el COVID lo que permitió fortalecer la red pública de salud de la ciudad.

Alertó que es fundamental no generar alarmas innecesarias sino consultar oportunamente ante cualquier sospecha, pero si hay algunos síntomas relacionados es clave reforzar medidas como el uso de tapabocas y lavado de manos para minimizar la propagación.

Enfatizó que es clave vacunarse contra la influenza para prevenir complicaciones respiratorias, especialmente si la persona tiene una enfermedad crónica.