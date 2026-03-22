Derrumbe en mina de Socha deja dos trabajadores muertos

Dos trabajadores murieron tras un derrumbe ocurrido en una mina de carbón en zona rural de Socha, en un hecho que vuelve a evidenciar los riesgos persistentes en la actividad minera del departamento. La emergencia se registró en la vereda El Pozo durante la jornada laboral de este sábado 21 de marzo.

El colapso se produjo al interior de la explotación mientras los trabajadores se encontraban desempeñando sus labores, dejándolos atrapados bajo tierra. La situación obligó a activar un operativo de rescate que se extendió por varias horas debido a las condiciones del terreno y la complejidad del siniestro.

Al lugar acudió personal especializado de Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería, que lideró las labores de búsqueda. Sin embargo, tras los trabajos realizados, los organismos de emergencia confirmaron que los dos mineros fueron recuperados sin vida.

Desde la entidad nacional expresaron condolencias a las familias de las víctimas, mientras crecen las preocupaciones por las condiciones de seguridad en este tipo de explotaciones, donde los derrumbes siguen cobrando vidas en zonas mineras de Boyacá.

En lo que va corrido del año, en Boyacá, aproximadamente 14 mineros que han fallecido a causa de derrumbes en minas en las que trabajan.