Científicos alertan: ¿Por que La Tierra gira más lento? Explicación de este fenómeno

El calentamiento global no solo está elevando la temperatura del planeta, también está modificando su comportamiento físico. Investigaciones recientes advierten que el deshielo acelerado en el Ártico y la Antártida está influyendo directamente en la rotación de la Tierra, provocando que gire más lentamente.

Este fenómeno se explica por la redistribución de la masa del planeta. A medida que los glaciares se derriten, el agua resultante se desplaza hacia zonas cercanas al ecuador. Este cambio genera un efecto que reduce la velocidad de giro, al aumentar la inercia del planeta.

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Por qué los días son más largos: cambio medible desde el año 2000

Investigadores de geofísica de la ETH Zúrich y la Universidad de Viena determinaron que, entre los años 2000 y 2020, la duración de los días aumentó aproximadamente 1,33 milisegundos (ms) por siglo. . Aunque parece una cifra insignificante, representa una variación relevante en términos geofísicos.

Históricamente, la rotación terrestre ha estado influenciada por factores como la gravedad de la Luna o los movimientos internos del núcleo. Sin embargo, los investigadores advierten que la actividad humana, a través del cambio climático, está adquiriendo un papel cada vez más determinante.

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La explicación científica: el efecto “patinador”

Para entender este proceso, los expertos utilizan una comparación sencilla: la de un patinador artístico. Cuando una persona gira con los brazos pegados al cuerpo, lo hace más rápido. Pero si los extiende, su velocidad disminuye.

Algo similar ocurre con la Tierra. Al redistribuir su masa hacia el exterior, en este caso, hacia el ecuador debido al aumento del nivel del mar, su rotación se vuelve más lenta. Este principio físico permite explicar por qué el deshielo tiene efectos directos en la duración de los días.

Evidencia científica

Para llegar a estas conclusiones, los científicos analizaron datos que abarcan millones de años. Utilizaron fósiles marinos microscópicos capaces de revelar cómo han cambiado los niveles del mar a lo largo del tiempo.

Además, implementaron herramientas avanzadas de inteligencia artificial que combinan modelos matemáticos con leyes físicas. Esto permitió reconstruir con mayor precisión cómo ha variado la rotación terrestre en distintas eras.

Los resultados muestran que la desaceleración actual no tiene precedentes recientes y solo se ha observado un comportamiento similar hace millones de años.

Impacto en tecnología y e la medición del tiempo

Aunque los cambios en la rotación se expresan en milisegundos, sus efectos pueden ser significativos en sectores tecnológicos. Sistemas como los satélites, la navegación espacial y las telecomunicaciones dependen de una sincronización extremadamente precisa del tiempo.

Una variación en la duración del día puede obligar a ajustar los relojes atómicos, que son la base de la hora mundial. Esto abre un debate sobre cómo adaptar los sistemas actuales a los cambios físicos del planeta.

Qué podría pasar en el futuro

Las proyecciones indican que, si el deshielo continúa al ritmo actual, la desaceleración de la rotación terrestre podría intensificarse en las próximas décadas. Esto no solo afectaría la medición del tiempo, sino también el equilibrio climático global.

El aumento del nivel del mar, los cambios en las corrientes oceánicas y la mayor frecuencia de fenómenos extremos son algunas de las consecuencias asociadas. Además, el impacto podría sentirse con mayor fuerza en zonas costeras y ecosistemas vulnerables.

Los científicos coinciden en que la influencia humana ya no es un factor secundario. La transformación del clima está modificando procesos fundamentales de la Tierra, incluyendo su movimiento.