Equinoccio de marzo 2026: ¿Cuándo empieza y por qué se produce este fenómeno astronómico? Getty Images (equinoccio de otoño en Beijing) / DuKai photographer

Aunque en países como Colombia, cercanos al ecuador, no se viven las estaciones como en las latitudes medias y altas de los hemisferios, existen fenómenos como el equinoccio de marzo que tienen efectos globales.

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En los países que se encuentran alejados del ecuador, el equinoccio marca el cambio de estaciones, conociéndose así como el primer día de la primavera en el hemisferio norte y el primero del otoño en el hemisferio sur.

Así las cosas, este viernes 20 de marzo de 2026 comenzó un periodo con una destacada agenda astronómica para los amantes de la ciencia, así como de cambios, fe, cambio y reflexión para quienes lo asumen desde la espiritualidad.

¿Qué es el equinoccio de marzo?

La NASA explica que astronómicamente el equinoccio de marzo ocurre cuando el Sol pasa sobre el ecuador de la Tierra mientras viaja de sur a norte.

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Según la agencia espacial, durante los equinoccios, el Sol brilla por igual en ambos hemisferios, siendo los únicos momentos del año (marzo y septiembre) en que los polos norte y sur de la Tierra reciben luz solar de forma simultánea.

De esta manera, el equinoccio produce que el día y la noche sean casi iguales, cada uno con una duración aproximada de 12 horas, calificándose así como el día más “equilibrado” de todo el año.

¿Qué representa el equinoccio para la religión y la espiritualidad?

Para la religión católica, la llegada del equinoccio de marzo es una fecha clave. Desde que así se estableció en el Concilio de Nicea (325), este fenómeno astronómico es el punto de referencia para determinar las fechas de la Semana Santa.

Así las cosas, la fecha se calcula estableciendo el primer domingo tras la primera luna llena después o durante el equinoccio de marzo.

Esta fecha acoge para el catolicismo el simbolismo del renacimiento y la renovación.

Las comunidades indígenas también le dan importancia en su cosmogonía al equinoccio. Esta época, como resalta Quira Medios, marca el comienzo de la siembra y consagración de las semillas y el año nuevo para los muiscas.

Las comunidades andinas celebran varios rituales en estas fechas, como el Mushuk Nina o Fuego Nuevo y la fiesta de fertilidad Pawkar Raymi, en las que se renuevan energías y se agradece por los cultivos y las buenas siembras.

Adicionalmente, algunos rituales difundidos en la cultura popular invitan a las personas a realizar rituales de limpieza como baños de hierbas para dejar atrás las dificultades y atraer buenas energías.